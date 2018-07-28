Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ceren Hindistan son dönemde magazin dünyasının en çok konuşulan isimleinden biri oldu. Ceren Hindistan daha önce kanser hastası kızını ihmal ettiği yönünde çıkan haberlerle konuşulmuştu. Şimdi ise kızının doğum günü kuytlaması için harcadığı servet magazin gündmine oturdu. Ceren Hindistan düzenlediği partide kızı için 80 bin TL harcadı. Peki Ceren Hindistan kimdir, nerelid,r ve kaç yaşındadır? Ceren Hindistan kimle evli? İşte Ceren Hindistan hakkında merek edilenler...

Kanser kızının tedavisini ihmal ettiği gerekçesi ile gündeme gelen Ceren Hindistan bu kez kızı için Les Ottoman's'da doğum günü partisi düzenledi. Üzerinde 1,5 aydır çalıştığı doğum günü partisinin masrafı ise 80 bin TL değerinde oldu.

Ceren Hindistan kimdir, kaç yaşında?

Ceren Hindistan, Çankaya İMKB Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nden mezun olup 2007 Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması finalistlerinden olan oyuncu.

Ceren Hindistan, 27 Şubat 1989 tarihinde Ankara’da doğdu. Aslen Kars, Sarıkamışlı olan Ceren Hindistan, Ankara Anadolu Otelcilik Ve Turizm Meslek Lisesi mezun oldu.2007 yılında Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışmasına katılıp son 10 finalistlerinden oldu. Yarışma sonrası yönetmen Abdullah Oğuz’un teklifi ile kendisinden bir yaş büyük abisi ile İstanbul’a yerleşti ve aldığı eğitimler ardından dizi filmlerde oynadı.



2012 yılında senaryosunu Mahsun Kırmızıgül’ün yazdığı, Fatma Girik, Serdar Gökhan, Murat Ünalmış gibi isimlerin başrollerini paylaştığı “Babalar Ve Evlatlar” dizisinde ‘Zeynep’ karakterini canlandırdı. Ceren Hindistan, 2013 yılının en çok konuşulan “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde” Hürrem Sultan’ın sadık cariyesi olan Ahsen Hatun karakterine hayat verdi.2013 yılında sadece 4 bölüm oynatılan ve finalsiz biten “Firuze” adlı dizide başrollerini Ceren Hindistan (Firuze), Haluk Piyes (Demir), Ceyda Ateş (Suzan), Fırat Çelik (Oğuz) ve Engin Şenkan (Cemal) oynuyorlardı.

2014 yılında senaristliğini Mahinur Ergun’un yaptığı “Aşktan Kaçılmaz” adlı dizi filmde Berk Oktay, Pelin Akil, Çağdaş Onur Öztürk ile başrolleri paylaştı. Ceren Hindistan, en büyük çıkışını 2008 yapımı dizisiyle yaptı. Burak Özçivit, Selim Gülgören ve Engin Şenkan gibi isimlerle başrolü paylaşan güzel oyuncu, İsmet karakteriyle adından söz ettirdi. Uzun süredir ekran projelerinden uzak olan Ceren Hindistan'ın Antalyalı işadamı Ümit Aslan’dan Arya Rima Aslan isimli bir kız çocuğu var.

ÜMİT ASLAN KİMDİR?

Ümit Aslan 1983 yılında Van'da doğdu. Ailesi Van’da halı, kilim ve nakliye işleriyle uğraşıyordu. 16 yaşında ticaret hayatına başladı. 1999 yılında sonunda geldiği Antalya'da turizm yatırımlarına başlayan Ümit Aslan 2000 yılının başında Belek’te ilk halı mağazası açtı. Turizminin artan yükselişini gören Ümit Aslan Antalya/Kemer'de ilk tesiste spa işletmesini açtı.

Turizm sektöründeki yatırımlarını genişleten Ümit Aslan, inşaat, otomotiv, tekstil, yatçılık ve otel işletmeciliği ile de sektörel büyümesini devam ettirdi. Magazin basınında yer alan haberlerle gündemi sıklıkla meşgul eden Ümit Aslan, ünlü manken Ceren Hindistan ile yaşadığı polemiklerle adından söz ettiriyor.