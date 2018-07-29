Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Darısı Başımıza final mi yapıyor? Darısı Başımıza neden final yapıyor? soruları Darısı Başımıza 5. bölüm fragmanı yayınlandığından beri dizi takipçilerinin cevabını merak ettiği sorular oldu. SHOW TV ekranlarında dört bölüm yayınlanan ve 1 Ağustos'ta 5. bölümü yayınlanacak olan Darısı Başımıza final kararı aldı. Darısı Başımıza neden final yapıyor? Darısı Başımıza final mi yapıyor ve Darısı Başımıza final fragmanı...

Darısı Başımıza Ozan kimdir? Ozan Dolunay kaç yaşına, nereli? Darısı Başımıza dizisinde Ozan karakterine hayat veren Ozan Dolunay kimdir? Darısı Başımıza Ozan kimdir? diye araştıran diziseverler yakışıklı oyuncunun hayatını merak ediyor. Ozan Dolunay nereli, kaç yaşında? İşte bilgiler..

DARISI BAŞIMIZA NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Show TV'nin çarşamba günleri yayınlanan ve ilk 4 bölümde total reyting oranlarında birinci sıraya oturan Darısı Başımıza dizisi 5. bölümüyle yayın hayatına son veriyor. Dizinin güzel giderken bir anda 5. bölümüyle final yapacak olması seyirciyi de şok etmiş durumda... Kanal yetkililerinin neden bu kararı aldığı ise henüz bilinmiyor.

Darısı Başımıza 5. bölüm final fragmanı yayınlandı | Darısı Başımıza 4 bölüm izle SHOW TV ekranlarının sevilen dizisi Darısı Başımıza 25 Temmuz akşamı 4. bölümü ile ekranlara geldi. Başrollerini Ozan Dolunay ve Elif Doğan'ın üstlendiği dizi Darısı Başımıza yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Darısı Başımıza 5. bölüm fragmanı sizlerle...

FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ozan Öykü’yle görüşmemek için gitmekten son anda vazgeçer. Cem ve Öykü Ağva’ya birlikte gitmeye hazırlanırlar ama aralarını bozmak için fırsat kollayan Canan ne yapıp edip buna engel olur. Öykü Ağva’ya Ozan’la gitmek zorunda kalır. Ozan Öykü’nün farklı yönlerini görür ve ondan iyice etkilenir. Bu arada Derya’nın da Cem’i bırakmaya niyeti yoktur onu görüşmeye zorlar. Bu görüşmede onları kötü bir sürpriz beklemektedir.

Dizi, 1 Ağustos Çarşamba akşamı yayınlanacak 5. bölümüyle ekrana veda edecek.