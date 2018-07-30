Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ege'nin Hamsisi yeni bölüm fragmanı izlemek isteyenler merakla bekliyor. Melahat ve Şevket'in çekişmeleriyle ilerleyen dizinin son bölümünde neler oldu? TRT1'in sevilen dizisi Ege'nin Hamsisi, pazartesi akşamları ekrana geliyor. 30 Temmuz akşamı 3. bölümü ile ekranlara gelen dizide neler olacak? Başrollerinde İclal Aydın, Uğur Çavuşoğlu, Uraz Kaygılaroğlu ve Bestemsu Özdemir gibi isimlerin yer aldığı Ege'nin Hamsisi'nde bu hafta yine izleyici ekrana kilitlenecek. Ege'nin Hamsisi 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ege'nin Hamsisi son bölümde neler oldu? Ege'nin Hamsisi 3. bölüm izleme linki gibi detaylar sizlerle buluşuyor..

EGE'NİN HAMSİSİ 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Ege'nin Hamsisi 4. yeni bölüm fragmanı, 30 Temmuz akşamı yayınlanan yeni bölümün ardından yayınlanacaktır.

EGE'NİN HAMSİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR? EGE'NİN HAMSİSİ OYUNCULARI

EGE'NİN HAMSİSİ 3. BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Yörelerinin muhteşem lezzetlerini sunan Karadenizli ve Egeli iki restoran sahibinin çevresinde gelişen komik, duygusal ve eğlenceli olayları anlatan Ege’nin Hamsisi, 30 Temmuz Pazartesi akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Başrollerinde İclal Aydın, Uğur Çavuşoğlu, Uraz Kaygılaroğlu ve Bestemsu Özdemir gibi isimlerin yer aldığı Ege'nin Hamsisi'nde bu hafta;

Melahat ve Şevket’in dükkân kavgası Deniz ve Zeynep’in çalıştığı şantiyeye kadar sıçrar. İki genç, tıpkı anne babaları gibi her konuda çekişmeye başlarlar. Ancak tatlı sert kavgaları Zeynep’in bayılmasıyla son bulur. Deniz, Laz kızına müdahale etmeye çalışırken onunla çok yakından ilgilenen bir başka rakibin, yani patronları Vedat’ın farkına varır. Şimdi bir de Vedat’la uğraşması gerekecektir...

EGE’NİN HAMSİSİ SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

“Fırtına Şevket’in Muhlaması” dükkanının açılışında kasaba birbirine girer. Çıkan kargaşada Melahat’ın “Enginarın Kalbi” restoranı büyük hasar görür. Şevket karakolluk olur. Melahat, Şevket’in yaptıklarını yanına bırakmamaya kararlıdır. Ona dava açar. Artık Şevket ve Melahat arasında bir büyük bir savaş başlamıştır. Ancak Melahat’ın bu savaşta hesap edemediği bir şey vardır. Şevket’in oğlu Ömer… Ömer bu savaşta arabulucu görevini farkında olmadan üstlenecektir.

Rize’de kalan Şevket’in ablası Fikret ise Şevket’e küsmüştür. Ama sevdiklerini merak eden Fikret, Şevket’ten haber almak için müthiş bir plan hazırlar. Melahat ve Şevket’in ‘lezzet’ savaşları sürerken Şevket’in kızı Zeynep ile Melahat’ın oğlu Deniz aynı iş yerinde çalışmaya başlarlar. Ailelerine düşkün bu iki genç, anne ve babalarının arasındaki gerginlikten etkilenerek bu tatlı savaşta yeni bir cephe açarlar.

EGE'NİN HAMSİSİ 2. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

EGE'NİN HAMSİSİ KONUSU

Ege'nin Hamsisi dizisinin konusu özetle; bölgelerinin muhteşem lezzetlerini sunan Karadenizli ve Egeli iki restoran sahibinin çevresinde gelişen komik, duygusal, eğlenceli olaylarla, iki farklı bölge kültürünün naif karşılaşmasının anlatılıyor.

Çekimleri Karadeniz etabı, Rize’nin Çamlıhemşin, Fındıklı ve Güneysu ilçelerinde yapılan dizinin Ege çekimleri ise bölgenin incisi İzmir Seferihisar’a bağlı Sığacık’ta gerçekleştiriliyor. Dizinin konusuyla da yaz sezonuna damgasını vuracağını öngörmek yanlış olmaz.