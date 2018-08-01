Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nefes Nefese Rüya kimdir? Rüya karakteri fragmanlardan itibaren izleyici üzerinde büyük bir etki oluşturdu. Melisa Şenolsun bambaşka biri olarak ekranlara Nefes Nefese dizi ile müthiş bir geri dönüş yaptı. Rüya'nın küçüklüğünden beri gördüğü rüya ne? Rüya'nın annesi nerde tüm merak edilenler arasında. Melisa Şenolsun diziye dair açıklamalarında Tatlı Küçük Yalancılar ardından Kiralık Aşk dizisi ile yeterli boşluğu yakalayamadığı için kendisinde fiziksel değişim yapamadığından yakındı. Ancak bu dizi için yeterli ara olduğu için fiziksel imaj değişikliği yaptığını bunu yapmaktanda büyük keyif aldığını dile getirdi. Rüya karakteri, Almanya'da yetişmiş ancak babası tarafından Türk kültürü ile yetiştirilmiş bir genç kızdır.Babası ile çok iyi anlaşan Rüya, annesinin öldüğünü sanarak büyümüştür. Babasının sözünden çıkmamış bir kızken yıllar sonra öğrendiği annesinin hayatta olduğu gerçeği Rüya'nın kırılma noktası oluyor. Annesini bulmak için asileşiyor. Tek bildiği bir şey var annesinin Suriye'de olduğudur. Nefes Nefese Rüya kimdir? Nefes Nefese Rüya gerçek adı ne? Nefes Nefese Rüya kaç yaşında? Melisa Şenolsun kaç yaşında? gibi sorular dizi yayınlanır yayınlanmaz aranmaya başladı.

Nefes Nefese Rüya kimdir?

Aslen İzmirli olan Melisa Şenolsun, 24 Eylül 1996 tarihinde dünyaya geldi. Oyuncu Efecan Şenolsun’un kardeşi olan genç oyuncu, dizi kariyerine 2015 yapımı Tatlı Küçük Yalancılar ile başladı. İzmir Gelişim Koleji Anadolu Lisesi mezunu olan Melisa Şenolsun, Uğur Mumcu Bornova Devlet Tiyatrosunda çalıştı. Şükrü Özyıldız, Bensu Soral, Dilan Çiçek Deniz ile başrolü paylaştığı Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle dikkatleri üzerine çekti. Bir döneme damga vuran Kiralık Aşk dizisinde Sude karakterini canlandırdı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda devam eden Melisa Şenolsun, 2018 yapımı Nefes Nefese’de narin ama olmadık tehlikelere atılabilecek kadar da gözü kara bir kız olan Rüya’yı canlandıracak.