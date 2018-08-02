Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meleklerin Aşkı 6. bölüm fragmanı izlemek isteyenler internette dizinin 5. bölümü bitince araştırmaya başladılar. Show TV'de perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi olan Meleklerin Aşkı, genç oyuncuları ile dikkat çekiyor. Yeni sezonda devam edip etmeyeceği ile ilgili bir bilgi verilmeyen dizinin yeni bölümünde neler olacak? Meleklerin Aşkı 6. bölüm fragmanı, Meleklerin Aşkı 5. bölüm izle gibi dizi severlerin merak ettiği detayları sizlerle buluşturuyoruz.

MELEKLERİN AŞKI 6. BÖLÜM FRAGMANI

Meleklerin Aşkı 6. bölüm fragmanı, Meleklerin Aşkı 5. bölümünden sonra yayınlanacak.

Meleklerin Aşkı Yağmur (Berkay Hardal) kimdir? Meleklerin Aşkı Yağmur kimdir? Berkay Hardal kaç yaşında? soruları Meleklerin Aşkı dizisi sevenlerinin merak ettiği ettiği soruların başında geliyor. Meleklerin Aşkı oyuncuları arasında yer alan Berkay Hardal kimdir? Kaç yaşında? Berkay Hardal dizileri merak ediliyor. İşte Berkay Hardal...

MELEKLERİN AŞKI 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Meleklerin Aşkı’nın 5. Bölümünde; Yağmur, Melek'e aşkını itiraf edeceğini, onunla güzel günler göreceğini hayal ederken kendini psikopat bir abinin pençesinde bulmuştur. Yağmur içine düştüğü yanlış anlamadan bu sefer öyle kolay kurtulamayacaktır. Çünkü Mehtap'ın abisi, gözünü karartmıştır. Yağmur'la kardeşini baş göz edecektir. Evdeki herkes Yağmur'un, Hamdi'nin suyuna gitmesini, şimdilik onun söylediklerini yapmasını istemektedir. Fakat Yağmur bunu yapamaz. Çünkü her geçen saniye Melek'ten biraz daha uzaklaşmakta, aşkıyla arasına aşılmaz engeller girmektedir. Bütün ev halkı Yağmur'u, Hamdi'nin elinden kurtarmanın yollarını arar. Sonunda Hamdi bir şekilde ikna edilmiş, tehlike bir süreliğine de uzaklaştırılmıştır. Artık Yağmur'un kaybedecek vakti yoktur. Yeni bir tehlike ya da yanlış anlama baş göstermeden Melek'e aşkını itiraf edecektir.

Melek, eve gelir gelmez onu dışarı çıkaracak ve Melek ne derse desin asla aşkından vazgeçmeyecektir. Yani Yağmur, amacına ilk defa bu kadar yaklaşmıştır. Ve fakat kader ağlarını örmeye devam etmiş, Melek'i çok büyük bir ikilemde bırakmıştır. Melek vicdanına yenik düşmüş, eve; herkesi ve her şeyi terk etme kararıyla gelmiştir. Yağmur, hayallerine adım atacağını sandığı anda Melek'i sonsuza kadar kaybetme gerçeğiyle karşı karşıyadır.