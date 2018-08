Türkiye Gazetesi

Biletlerin günler öncesinden tükendiği konserde Doğulu, eski ve yeni şarkılarını Açıkhava Tiyatrosu’nu hınca hınç dolduran beş bin kişilik coşkulu bir dinleyici korosu eşliğinde seslendirdi. Sahneye sürprizlerle çıkan ve hayranlarını coşturan Kenan Doğulu, haftalardır hazırlandığı konserinin finalinde ayakta alkışlandı.Doğulu konsere Issız Ada şarkısı ile başladı. ‘Bugün kurtlarımızı fena halde dökeceğiz. En yeni şarkılar ve sevdiğiniz birçok şarkımı vaktimiz yettiğince birlikte söyleyeceğiz. 2 saat boyunca hayattan kopmaya ve deli gibi dans etmeye hazır mısın İstanbul’ diyerek tüm Harbiye’yi dansa çağırdı.



Hayranlarının hınca hınç doldurduğu konserde ünlü akını yaşandı. Konserde 30’u aşkın şarkı seslendiren Doğulu’yu dinlemeye gelenler arasında İrem Sak, Beyza Şekerci – Engin Hepileri, Nilgün Belgün, Duygu – Uğurhan Akdeniz, Buse Varol, Tuvana Türkay gibi isimler yer aldı.



Kenan Doğulu yepyeni bir sound ile hazırladığı sımsıcak şarkılarıyla Harbiye’yi dansa kaldırdı



Kenan Doğulu, geçtiğimiz günlerde çıkardığı ve kısa sürede müzik listelerinde zirveye ulaşan “Vay Be” albümündeki şarkılarını Harbiye’de ilk kez canlı olarak seslendirdi. Doğulu, albümdeki Issız Ada, Boş Sayfa, Vay Be, Yosun, Boğazımdan Geçmiyor, Dansa Kaldır, Yapma şarkılarıyla Harbiye’nin büyülü atmosferinde herkesi dans ettirdi. Doğulu hayranları gece boyunca tüm şarkılara eşlik ederek bir an olsun yerine oturmadı.



Türkiye’de ilk kez bir konserde kinetik ışık ve lazer şovu uygulandı



Her konserinde konuklarına sürprizler yaşatan Doğulu, sahnesinde yine bir ilke imza attı. Kenan Doğulu’nun muhteşem performansına eşlik eden, Türkiye’de ilk kez bir konserde uygulanan, show direktörlüğü Uğurhan Akdeniz tarafından yapılan kinetik ışık ve lazer şovu; renk efektleri ve ışık oyunlarıyla adeta görsel bir şölene dönüştü.



Doğulu’dan anlamlı destekler



Kenan Doğulu WWF Türkiye iş birliğiyle seslendirdiği, konserin başlangıcı ve ikinci yarısında gösterilen filmlerle dengesi bozulan doğaya ve tek kullanımlık plastiklerin dünyamıza verdiği zarara da dikkat çekti. Konserin son şarkısı Issız Ada’yı seslendirirken WWF Türkiye’nin maskotu panda sahneye çıkarak sanatçıya desteği için teşekkür etti. Kenan Doğulu D&R ile başlattığı ‘SenKonsereKitaplarÇoçuklara’ kampanyası ile konsere gelen hayranlarını kitap bağışına çağırdı. En çok bağış yapan 5 hayranı Kenan Doğulu ile konser öncesi bir araya geldi.



Kenan Doğulu sahnesinde usta müzisyenler



Harbiye konserinde Doğulu’ya Türkiye’nin en iyi müzisyenlerinin yer aldığı orkestrasında; piyanoda Ozan Doğulu ve Mustafa Nuri Haybat, gitarda Gökay Semercioğlu, bas gitarda Orhan Deniz, davulda Nedim Ruacan, perküsyonda Abbas Karacan, saksafonda Toygun Sözen, vokallerde Duygu Soylu ve Sinem Akkaya eşlik etti. Ayrıca Kenan Doğulu sahnesine usta müzisyenler Orhan Topçuoğlu, Hakan Güngör, Murat Çekem, Yasemin Özler ve Cenk Erdoğan konuk oldu. Açıkhava’nın en güzel gecelerinden birine imza atan Kenan Doğulu’nun konserinde seyircinin yoğun ilgisi baştan sona kadar hız kesmeden devam etti. Dillerden düşmeyen en güzel şarkılarını binlerce müzikseverle birlikte söyleyen Kenan Doğulu, konserinin sonunda hiç kesilmeyen alkışlar üzerine bis yaparak Pamuk, Tutamıyorum Zamanı ve Issız Ada şarkılarını seslendirdi. Kenan Doğulu, Merve Kırşan stil danışmanlığında konserde desen tasarımı ve elişçiliği Tuba Albustan tarafından yapılan Merve Kırşan tasarımı iki ceket giydi.