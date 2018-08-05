Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İranlı şarkıcı, besteci ve yazar Mohsen Namjoo “İstikbal Harbiye Açık Hava Yaz Konserleri” kapsamında bugün Cemil Topuzlu Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde sevenleriyle bir araya geliyor. En son şubat ayında İstanbul’da izleyiciyle buluşan sanatçı, Türkiye’ye duyduğu ilgiyi sık sık dile getiriyor. Ve İstanbul’a taşınma planları yaptığı biliniyor. İstanbul konseri öncesi konuşan Namjoo özetle şunları söyledi: Türkler müziği İranlılardan daha iyi anlıyor. Belki de bunun sebebi bir dönem müziğin İran’da kısıtlanmış olması. Avrupalılar benim müziğime ‘egzotik’ olarak bakıyor ama Türkiye’deki konserlerimden aldığım hazzı başka bir yerde almadım. Çünkü Türkler daha bilinçli dinleyiciler. Bir süre Türkiye’de yaşamak istiyorum. Eğer ders verirsem, burada yaşamam için de bir fırsat oluşturabilir ve böylelikle Türk müzisyenlerle bağımı güçlendirebilirim.