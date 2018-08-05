Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cüneyt Arkın kimdir, gerçek adı ne, kaç yaşında? ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Bu akşam yoğun bakıma alınan Cüneyt Arkın, bu üzücü haber ardından kamuoyu tarafından sıkça soruşturulmaya başlandı. Türk sinema tarihinde oldukça önemli bir yere sahip olan Arkın, 8 Eylül 1937 Eskişehir doğumludur. Arkın, oynadığı 'Battalgazi' ve 'Malkoçoğlu' karakterleriyle özdeşmiştir. Peki Cüneyt Arkın kimdir, kaç yaşındadır, gerçek adı nedir? İşte detaylar...

Asıl adı Fahrettin Cüreklibatur olarak bilinmektedir. Liseyi Eskişehir Atatürk Lisesi’nde okumuştur. Üniversitede ise İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur.

Asıl mesleği doktorluk olan Arkın, 1964 yılında meslektaşı olan Güler Morcan ile evlilik yapmıştır. Bu evliliğinden Filiz adında bir kızı olmuştur. Fakat çift 1968 yılında yollarını ayırmıştır. Bu ayrılıktan 1 yıl sonra Betül Cüreklibatur ile evlilik yapmıştır. Bu evlilikten Kaan ve Murat adında iki oğlu olmuştur. 2002 yılında siyaset ile de uğraşan Arkın, Mesut Yılmaz’dan Eskişehir Milletvekili Adayı olması için teklif almıştır.

Son dakika... Cüneyt Arkın yoğun bakıma alındı! | Cüneyt Artık öldü mü? Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Cüneyt Arkın'ın solunum sıkıntısı nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

KARİYERİ

Yedek subay olarak vatani görevini yaparken Şafak Bekçileri filminin çekimleri esnasında yönetmen olan Halit Refiğ’in dikkatini çekmiştir. Askerliğini yaptıktan sonra doktorluk yapmaya devam etti. Bir dergi yarışmasında 1. oldu ve doktorluğu bırakıp oyunculuğa başladı.

2 yıl içersinde en az 30 filmde yer almıştır. Genelde aksiyon filmlerinde yer alan Arkın ‘Battalgazi’ ve ‘Malkoçoğlu’ karakterlerine can vermiş ve bu isimlerle tanınmıştır.

Kariyeri boyunca hemen her karakterle karşımıza çıkmıştır. Romantik, komedi, aksiyon, dram filmlerinin birçoğunda yer almıştır. Kariyerinde hızla ilerleyen Cüneyt Arkın sinema sektörünün aranan isimleri haline gelmiştir. 12 Mart döneminde 4. Altın Koza Film Festivali'nde ödüle layık görülmüştür. Ancak jüri ilk oylamasında Yılmaz Güney’i seçmiş fakat siyasi sebeplerden dolayı kararda değişiklik yapmıştır bu neden Arkın ödülü reddetmiştir.

YER ALDIĞI PROJELER

1994- Uyuşturucu

1995- Bizim Ev- Haşim Deniz bey

2000- Karate Can- Kemal

2002- Reyting Hamdi- Cüneyt

2003- Serseri- Şahin

2004- Cennet Mahallesi- Kendisi

2005- Köpek Kadir Ölümüne Sevdalar- Doğan

2008- Kırmızı Işık- Ekrem

2010- Arka Sokaklar- Boks Antrenörü

2013- Harem- Kale Murat'ın Babası (Sadece 1 bölüm oynamıştır.)

2014- Panzehir- Mafya Lideri Cemal