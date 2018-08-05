Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ege'nin Hamsisi 5. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Sevilen dizinin izleyicileri merakla bekliyor. Melahat ile Şevket arasındaki kavganın giderek büyüdüğü bölümde neler olacak? Ege'nin Hamsisi 4. bölüm izlemek isteyenler 6 Ağustos akşamını heyecanla bekliyor. Usta oyuncular İclal Aydın ve Uğur Çavuşoğlu'nun başrollerini paylaştığı dizide Karadeniz ile Ege'nin buluşması sürüyor. Peki Ege'nin Hamsisi yeni fragman ne zaman yayınlanacak? Ege'nin Hamsisi 5. bölüm fragmanı, Ege'nin Hamsisi yeni bölüm fragmanı ve izleyemeyenler için Ege'nin Hamsisi 4. bölüm izleme linki sizlerle...

EGE'NİN HAMSİSİ 5. BÖLÜM FRAGMANI

Sevilen dizi Ege'nin Hamsisi 5. bölüm fragmanı, 6 Ağustos akşamı yayınlanacak olan 4. bölümden sonra sizlerle buluşacak. Fragman yayınlandığında haberimizde sizlerle buluşacaktır.

EGE'NİN HAMSİSİ SON FRAGMAN

Ege'nin Hamsisi 4. bölüm fragmanı için tıklayın

EGE'NİN HAMSİSİ 4. BÖLÜM ÖZETİ

Melahat ve Şevket arasındaki kavga gitgide tırmanırken, kasabada da her şey birbirine girmiştir. Melahat, Şevket’in tahmin ettiğinden daha inatçı çıkar. Bu bir yandan onu sinirlendirse de; diğer taraftan hoşuna gitmektedir. Rakibi dişlidir. Ancak Şevket üst üste yediği darbelerin sonunda herkesi şaşkına çevirecek bir tepki verir. Şevket’in bu tepkisi Karadeniz’de doğup büyüyen ve asla orayı terk etmeyecek olan ablası Fikret’in kulağına kadar gider. Fikret, ajanı Dursun'dan Şevket'le ilgili aldığı bir haberle Rize'den savaş bayraklarını çeker ve yanına Karadeniz’in havasını, suyunu, toprağını alarak Ege’nin yolunu tutar. Deniz ve Zeynep'in tarafındaysa buzlar erimeye başlamıştır. Zeynep babası Şevket'e, Deniz de annesi Melahat'a destek olmaya çalışırken, hesapta olmayan bir anlaşmazlığın içine düşerler.