Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Star TV ekranlarında yayınlanan Kalbimin Sultanı dizisinin 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda 8. bölüm ile dizinin ekranlara veda edeceği açıklandı. Kalbimin Sultanı final mi yapıyor soruları böylece cevaplanmış oldu. Peki Kalbimin Sultanı neden final yapıyor? Kalbimin Sultanı final bölümünde neler yaşanacak? Kalbimin Sultanı final fragmanı izlemek isteyenler haberimizde fragmana ulaşabilirler. Türk-Rus ortak yapımı olan dizi, 6 Ağustos Pazartesi akşamı ekranlara veda ediyor...

KALBİMİN SULTANI FİNAL BÖLÜMÜ FRAGMANI

Kalbimin Sultanı final fragmanına ulaşmak için tıklayın

KALBİMİN SULTANI NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Reytinglerde bir türlü yüzü gülmeyen dizinin birkaç haftadır final yapacağı konuşuluyordu. Yeni dizi 'Nefes Nefese'nin başlamasıyla birlikte rekabet iyice arttı. Kalbimin Sultanı dizisi, final kararı aldı.

KALBİMİN SULTANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sultan Mahmud, gerçek yeniçerilere ait olmayan esameleri toplatmış ve oradan gelecek bütçe donanmanın iyileştirilmesine harcanacaktır. Namık’ın çalışmaları yeniçeri içinde huzursuzluğa neden olur. Halet Efendi, bir yandan Namık’la güç savaşını sürdürürken, diğer yandan yeniçerilerin ruh halini kontrol etmektedir. Esamalerin toplanmasına karşıdır her biri, kazan kaldırmaya da kararlı. Ayaklanmaya öncü ağaların aldığı ceza ise yeniçerileri harekete geçirecek, Sultan Mahmud’un tahtı tehlike altına girecektir.

Gülfidan, Esma Sultan’dan Namık Paşa ile izdivacı için yardım istemiştir. Kıskançlıktan çılgına dönen Esma Sultan, yeni bir oyunla Mahmud ile Gülfidan’ın izdivacını konuşacaktır. Anna, Sultan Mahmud’a kendini affettirir. Ama yeniçerilerin ayaklanması sarayı hareketlendirmiştir. Sultan Mahmud tehdit altında olan sarayın ve haremin güvenlik nedeniyle boşaltılmasını emreder.