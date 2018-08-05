Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erkenci Kuş 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Reyting rekortmeni sevilen dizinin bu hafta yayınlanacak olan 7. bölümünün ilk fragmanı ve 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm için günleri sayan izleyiciler, fragmanlarla yeni bölüme dair ipuçları elde ediyorlar. Can ve Sanem arasındaki ilişkinin adı konacak mı, birbirlerine düşüncelerini açıklayacaklar mı diye bekleyen izleyiciyi bu bölümde neler bekliyor? Erkenci Kuş 7. bölüm izleyenler Erkenci Kuş 8. bölüm fragmanı ne zaman diye merakla bekliyor olacak. Diziye dair tüm detaylar sitemizde olacak.

ERKENCİ KUŞ 7. BÖLÜM 2. FRAGMANI

Sevilen dizi Erkenci Kuş'un 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

ERKENCİ KUŞ 7. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ERKENCİ KUŞ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sanem, Can'a kumpas kuranı buldu bulmasına ama aynı anda kendisinin de istemeden de olsa bu kumpasın bir parçası olduğunu öğrendi. Peki, şimdi bunu Can'a söyleyebilecek mi Sanem! Bu sırada yakalanan adam, polise teslim edilirken Can’ın mesleki itibarını temizlediği basın toplantısında Emre ve Sanem’e bir sürprizi var... Üstüne bir de Can, Sanem'in kendisine aşık olduğunu duydu. Can, Sanem'in peşini bırakmayacak elbet, bakalım Sanem nereye kadar kaçabilecek! Bu sırada mahallede ise Aysun’un verdiği kiloların sırrı açığa çıkar. Ancak, Mevkıbe bu işe çok bozulur.

Erkenci Kuş Can Kimdir? Can Yaman Kimdir, Yaşı, Boyu ve Sevgilisi Erkenci Kuş dizisiyle ekranlarda boy gösteren yakışıklı oyuncu Can Yaman'ı kim olduğu merak ediliyor. Dizide de 'Can' karakterine hayat veren Can Yaman kimdir? Erkenci Kuş Can kimdir? Can Yaman kimdir, yaşı, boyu ve sevgilisi