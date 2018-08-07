Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cüneyt Arkın'ın doktoru Serpil Özsezin, usta oyuncunun sağlık durumunun daha iyiye gittiğini belirterek, "Büyük bir kalp yetmezliğine bağlı gelişen akciğer ödemi tablosunda KOAH nedeniyle solunumu sıkıntısıyla geldi. İki gündür yoğun bakımda takip ediyoruz. Makineye bağlamaya ihtiyacımız olmadı çok şükür. Testleri yapıldı. Maske tedavisiyle şu anda dün akşamdan beri daha iyi, daha rahat. Konuşabiliyor, kahvaltısını yaptı. 2-3 güne yoğun bakımdan çıkarmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"KISA ZAMANDA BABAM DA ÇIKAR BİR AÇIKLAMA YAPAR"

Arkın'ın oğlu Kaan Cüreklibatır , sosyal medyada çıkan olumsuz haberlere tepki gösterdi. Cüreklibatır, "İlk geldiğimizde korkmuştuk ama buraya geldiğimiz andan itibaren inanılmaz bir ilgi gösterdiler. Bugün inanılmaz güzel gördüm. İyileşmiş gördüm. Yarın da inşallah çkacağız. Kısa zamanda babam da çıkar bir açıklama yapar" ifadelerini kullandı.

"BENİM MALKOÇOĞLUMA BİR ŞEY OLMAZ"

Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır ise "Çok iyi gidiyor. Daha da iyi olacak. Nefes almakta çok zorlanıyordu. Çok korkuttu bizi. Kültür bakanımız, sağlık bakanımız ve cumhurbaşkanımız aradı. Çok mutluyum. Allah sağlık verecek. Benim Malkoçoğlu'ma bir şey olmaz" dedi.

Arkın'ın tedavi olduğu hastanenin sahibi Hayati Arkaz, usta sanatçının durumunu yakından takip ettiğini söyledi. Cüneyt Arkın'ın pazar gününden beri tedavi altında olduğunu dile getiren Arkaz, "Geldiğinde bilinci kapalıydı. Yapılan tüm müdahalelerle dün sabah itibariyle şuuru açıldı. Elimi tuttu konuştu benimle. Dün devamlı yanındaydım. Bugün daha iyi. Kendisi hayatı seviyor. Dirençli, tedaviye cevap veriyor. Çok güçlü bir insan. Zannediyorum iki gün içinde taburcu edip evine göndereceğiz" şeklinde konuştu.