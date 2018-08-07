Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erkenci Kuş 8. bölüm fragmanı, Erkenci Kuş 7. bölüm izle, Erkenci Kuş yeni fragman gibi konuları internette arayan dizi severler haberimizden ayrıntılara ulaşabilirler. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan dizi Erkenci Kuş 7. bölüm ile ekranlara geliyor. 7 Ağustos Erkenci Kuş izleyenler, Erkenci Kuş yeni fragmanda neler olacağını merakla bekliyor. Can ile Sanem arasındaki didişmeler, sonunda itirafa dönüşebilecek mi? Mahalleye kadar gelip Sanem’in peşinden koşan Can, o beklediği itirafı alabilecek mi? Erkenci Kuş 8. bölüm fragmanı (Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanı), Erkenci Kuş 8. bölüm ön izleme, Erkenci Kuş 7. bölüm izle gibi ayrıntılar sizlerle...

ERKENCİ KUŞ 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Erkenci Kuş 8. yeni bölüm fragmanı, Erkenci Kuş 7. bölümün ardından yayınlanacaktır. Fragman yayınlandığında haberimize eklenecek, okuyucularımıza sunulacaktır...

ERKENCİ KUŞ 6. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ERKENCİ KUŞ 8. BÖLÜM ÖN İZLEME

Erkenci Kuş 8. bölüm ön izleme yayınlanmadı. Erkenci Kuş son bölüm izleyenler heyecanla ön izleme ile neler olacağını görmek istiyor. Erkenci Kuş 8. bölüm ön izleme yayınlandığında sizlerle haberimizde buluşacaktır.

ERKENCİ KUŞ CAN YAMAN KİMDİR?

ERKENCİ KUŞ 7. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sanem, Can'a kumpas kuranı buldu bulmasına ama aynı anda kendisinin de istemeden de olsa bu kumpasın bir parçası olduğunu öğrendi. Peki, şimdi bunu Can'a söyleyebilecek mi Sanem! Bu sırada yakalanan adam, polise teslim edilirken Can’ın mesleki itibarını temizlediği basın toplantısında Emre ve Sanem’e bir sürprizi var... Üstüne bir de Can, Sanem'in kendisine aşık olduğunu duydu. Can, Sanem'in peşini bırakmayacak elbet, bakalım Sanem nereye kadar kaçabilecek! Bu sırada mahallede ise Aysun’un verdiği kiloların sırrı açığa çıkar. Ancak, Mevkıbe bu işe çok bozulur.