Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nefes Nefese 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Nefes Nefese 2. bölüm izleyenler merakla yeni bölümü bekliyor. İlk bölümünden konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri çeken yapım geçen hafta Star TV ekranlarında yayın hayatına başlamıştı. Nefes Nefese, ilk bölümde bıraktığı etkiyi bu hafta koruyabilecek mi merak ediliyor. Usta isim Uğur Yücel'in yanı sıra genç oyuncular Melisa Şenolsun e Şükrü Özyıldız'ın da rol aldığı dizide neler olacak? Nefes Nefese 3. bölüm fragmanı ve işte Nefes Nefese ile ilgili merak edilenler..

NEFES NEFESE 3. BÖLÜM FRAGMANI

Nefes Nefese 3. bölüm fragmanı, 2. bölümün ardından yayınlanacak. Fragman yayınlandığında haberimizden ulaşabilirsiniz.

NEFES NEFESE İLK BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

NEFES NEFESE 2. BÖLÜM ÖZETİ

Yusuf’u evde bekleyen kötü sürpriz ne olacak? Annesini bulmak için Berlin'den Suriye'ye doğru yola çıkan Rüya (Melisa Şenolsun), Antakya sınırında ateş altında kalır. Rüya, çatışmanın iyice alevlendiği sırada, Yusuf Alacan (Şükrü Özyıldız) tarafından rehin alınır. O gün bir arazi meselesi yüzünden kaçırılan babasını kurtarmak için sınıra gelmiş olan Yusuf, aceleyle plan yapmıştır: Babasına karşılık, onlardan biri saydığı Rüya! Rüya'yı evine getirip hapsetmesiyle birlikte takas pazarlıkları başlar. Rüya'nın çantasında onu sınıra getiren Nigar'ın verdiği telefon, telefonun içinde de Atmaca lakaplı uluslararası tarihi eser kaçakçısı Ayaz Kıran'ın (Uğur Yücel) Berlin'den yolladığı zümrüt bulunmaktadır.

Zümrütün kaybolduğunu öğrenen Atmaca Antakya'ya gelir. Telefonu taşıyan kızı aramaya başlar. Bilmediği, aradığı kızın kendi kızı olduğudur! Yusuf babasının, Rüya onu rehin alan Yusuf'tan kaçmanın, Atmaca da zümrüte ulaşmanın peşindedir. Yusuf sonunda babasını rehin tutanlarla bağlantı kurar ve anlaşma yapar: Rüya’yı verip babasını alacaktır. Ancak eve geldiğinde onu kötü bir sürpriz beklemektedir.