Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Okan Kurt'un icralık olmasıyla zor günler geçiren Demet Akalın, boşanacakları yönündeki haberlere açıklık getirmek için 2. Sayfa adlı programa telefonla bağlandı. Evliliği ve alışkanlıkları hakkında konuşan şarkıcı, eşinden boşanmayacağını, evliliklerini kurtardıklarını anlattı.

"EVLİLİĞİNE SAHİP ÇIK' DEDİLER"

Evliliğimle alakalı haberler hakkında konuşan Akalın, "Sıkıntılı bir dönem ama öyle çok kötü bir durum yok. Ben soyadımı değiştirmedim, zaten Kurt'u Instagram'da kullanmıyordum. Geçen seferki gibi bağırıp çağırmadım daha olgun karşıladım. Ama bazı yakın arkadaşlarımın sözleri beni çok incitti. 2-3 hafta önce konsere çıkmadan önce nasıl ağladım. Bu üzüntüler koymuyor ama dostunuzun bir lafı koyuyor. Bu bahsettiğim dost ünlü birisi değil. Ünlülerden Işın Karaca ve Gülşen hep pozitif konuştu benimle, 'Yuvana sahip çık' dediler. Evliliğimde zor günler geçirdim, inkar etmiyorum.

"DAYANAMIYORUM DEDİĞİM ZAMANLAR OLDU AMA TOPARLADIK"

Herkes 'Bunlar kesin ayrılır' diye düşünmekte haklı çünkü cidden zor zamanlar geçirdik bir şey diyemiyorum. Avukat da dedi zaten; 'Önce aile birliği bozulur ama siz ilk olarak sağlığınıza sahip çıkın' diye. 'Dayanamıyorum' dediğim zamanlar da çok oldu. Konuşarak halletmeye çalıştık, toparladık ama Allah'a şükür."

"TEK KÖTÜ ALIŞKANLIĞIM MARKA"

Kötü alışkanlığının markalı ürünler giymek olduğunu söyleyen Akalın, sözlerine şöyle devam etti: "Benim tek kötü alışkanlığım marka. O da seyircime olan saygımdan. Eylül'de Amerika'ya gideceğim. 8-9 gün kalacağım, alışveriş yapacağım. Ama şimdi dolar yükseldi biraz evde olanları değerlendirmeye çalışacağım. Aldıktan sonra pişman olduğum hiçbir şey yok.