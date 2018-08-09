Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meleklerin Aşkı 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sevilen ve ilgiyle takip edilen dizi Meleklerin Aşkı'nda heyecan dorukta. Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizide neler olacak? Yaz döneminin en sevilenlerinden olan ve kendisine hayran kitlesi edinen dizinin yeni sezonda da devam edip etmeyeceği merak ediliyor. İşte sevilen dizi Meleklerin Aşkı ile ilgili detaylar... Meleklerin Aşkı 7. bölüm fragmanı (Meleklerin Aşkı yeni bölüm fragmanı), Meleklerin Aşkı 6. bölüm izle ve Meleklerin Aşkı oyuncuları...

MELEKLERİN AŞKI 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Meleklerin Aşkı 7. bölüm fragmanı, 6. son bölümün ardından yayınlanacaktır. Fragman yayınlandığında haberimizde sizlerle buluşacak.

MELEKLERİN AŞKI 6. SON BÖLÜM İZLE

MELEKLERİN AŞKI SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Meleklerin Aşkı’nın bu akşam ekrana gelecek 6. bölümünde Necmettin’in anadilini kaybetmesiyle birlikte Çekilmezlerin hayatı daha da çekilmez hale gelmiştir. Aile, bir yandan Necmettin’i iyileştirmenin yollarını ararken bir yandan da Melike’nin kıskançlık krizleriyle uğraşmaktadır. Necmettin, bu soruna acilen çözüm bulmaya çalışır. Tabii ki bulduğu yöntem, kendi başını daha da belaya sokmaktan ve Melike’nin krizlerini daha da körüklemekten başka bir işe yaramaz. Çekilmezler evi tam bir savaş alanına dönmüştür. Çünkü evde artık yeni bir savaş cephesi açılmıştır.

Yağmur, bir yandan onların savaşından sağ kurtulmaya çalışırken bir yandan da Deniz’le uğraşmaktadır. Deniz’in varlığı hem Melek’in Yağmur’dan uzaklaşmasına sebep olmakta, hem de Yağmur’un aşkını ilan etmesine engel olmaktadır. Sercan hem Mehtap’la yakınlaşmak, hem de Yağmur’la Melek’i yakınlaştırmak için onları kendi yazlığına davet eder. Ama Deniz, orada da onları rahat bırakmaz. Yağmur yine aşkını itiraf edememiş, yine Melek’e uzaktan bakmakla yetinmiştir. İmdadına tabii ki Rukiye yetişir. Melek ve Yağmur’la birlikte bir kamp tatili ayarlar. Ama Rukiye, kendi planını yaparken Melek ve Yağmur da boş durmamış, ona bir sürpriz hazırlamıştır. Bu sürpriz, Rukiye’yi çileden çıkarır. Çünkü kamp tatilinin davetsiz misafiri Ekrem’den başkası değildir.

Kamp tatili, Yağmur ve Melek için romantik bir organizasyon olacakken, Ekrem ve Rukiye’nin bitmek bilmeyen hırsları yüzünden mahvolur. Rukiye, her fırsatta Ekrem’den geçmişin intikamını almaktadır. Fakat Rukiye kantarın topuzunu kaçırmış, Ekrem yataklara düşmüştür. Yağmur ve Melek, Ekrem için yardım bulmaya gittiklerinde Yağmur, ilk defa Melek’i sonsuza kadar kaybetmenin eşiğine gelmiştir. Çünkü Yağmur’un aşkı, artık Kaf Dağı’nın ardında değil, uçurumun kenarındadır.