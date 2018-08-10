Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir dönem şarkıcı Alişan ile gündüz programı sunan 39 yaşındaki Çağla Şıkel, uzun zamandır ekranlarda görünmüyordu.



GÜNDÜZ KUŞAĞININ YENİ YÜZÜ



Çağla Şıkel, FOX kanalında gündüz kuşağının yeni yüzü olacak.

Haberi Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu duyurdu. İşte Ali Eyüboğlu'nun yazısı;



Ulusal kanalların yeni yayın döneminin gündüz kuşağında ekrana getireceği yeni programlar, şimdiden netleşmeye başladı. FOX’un yeni sezonda gündüz kuşağının ekran yüzlerinden biri Çağla Şıkel olacak. Modelin yapacağı programın adı netleşmedi ama içeriği belli. Şıkel’in sunacağı canlı yayın, Zahide Yetiş’in ATV ve Show TV’de yaptığı projenin benzeri olacak. Her gün seyircilerin de katılacağı iki saatlik stüdyo programında Şıkel, diyetisyen, doktor, estetik ve güzellik uzmanlarını konuk edecek.



YOUTUBE KANALI AÇTI

Çağla Şıkel güzellik ve moda konularını ele aldığı bir YouTube kanalı açtı. Güzel manken son zamanlarda kendi kanalına yoğunlaşmıştı.

