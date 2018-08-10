Yıldız Tilbe, 'O Ses Türkiye' yarışmasına veda edeceği haberlerinin bir dedikodu olduğunu belirterek, ayrılık iddiasını yalanladı.Usta sanatçı, twitter hesabı üzerinden "Kral neden ayrıldın O Ses'ten? Ne güzel görüyorduk her gün" mesajına, "Ayrılmadım, dediler kodular" cevabını verdi. Geçtiğimiz günlerde 'O Ses Türkiye'nin yeni sezon kadrosuna Beyazıt Öztürk'ün katıldığı açıklanmıştı.
Yıldız Tilbe'den flaş 'O Ses Türkiye' açıklaması
10.08.2018 - 13:26 | Son Güncelleme: 10.08.2018 - 13:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'un ardından Yıldız Tilbe'nin de 'O Ses Türkiye' yarışması jüri üyeliğinden ayrıldığı iddia edilmişti. Ünlü şarkıcı, konuyla ilgili bir takipçisinin mesajını yanıtladı.
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