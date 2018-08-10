Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıldız Tilbe, 'O Ses Türkiye' yarışmasına veda edeceği haberlerinin bir dedikodu olduğunu belirterek, ayrılık iddiasını yalanladı.Usta sanatçı, twitter hesabı üzerinden "Kral neden ayrıldın O Ses'ten? Ne güzel görüyorduk her gün" mesajına, "Ayrılmadım, dediler kodular" cevabını verdi. Geçtiğimiz günlerde 'O Ses Türkiye'nin yeni sezon kadrosuna Beyazıt Öztürk'ün katıldığı açıklanmıştı.