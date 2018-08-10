Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başaran Holding'in veliahtlarından Mina Başaran'ın düğününe 1 ay kala bekarlığa veda partisi düzenlemek için gittiği Dubai'den dönüşünde yaşanan uçak kazasında hayatını kaybetmesi tüm Türkiye'yi olduğu gibi düğünlerine 1 ay kalan nişanlısı Murat Gezer'i de yıkmıştı. Birkaç gün önce Murat Gezer'in bu görüntülerin haber olması sonrasında "Murat, Minayı unutmuş, e hayat devam ediyor" yorumları yapılırken , Mina'yı sevenler, arkadaşları ise tatildeki Gezer'e "bu kadar çabuk mu?" eleştirileri yaptmıştı.

SOSYAL MEDYADA LİNÇ EDİLDİ

Bülent Cankurt bugün Günaydın'daki köşesinde taşıdığı haberle duruma ışık tuttu. İşte Cankurt'un o yazısı: "Cenazeden sonra hiç ortalarda görünmeyen Murat Gezer, üç gün önce Bodrum'da görüntülenince sosyal medya çalkalandı. Bodrum'da tatil yaptığı için sosyal medyada resmen linç edilen Murat Gezer'e haksızlık ediliyor.

"ELEŞTİRİLDİĞİ TATİLE NİŞANLISININ KARDEŞİYLE ÇIKMIŞ"

Evet, Murat Gezer çok acı bir olay yaşadı, nişanlısını kaybetti ama hayat da devam ediyor. Ne yani, tatile çıkmasın mı? Hadi haklı olduğunuzu düşünelim, Gezer'in yanında kim var, biliyor musunuz? Bodrum'da Murat Gezer'i fotoğraflayan muhabir arkadaşlarım, yanındaki genci tanıyamamış! O kişi, Mina Başaran'ın kardeşi Can Başaran... Yani Murat Gezer çok eleştirilen tatile rahmetli nişanlısının kardeşiyle çıkmış.

"ELEŞTİRİRKEN BİRAZ İNSAFLI DAVRANALIM"

Zaten Murat Gezer'i tanıyanlar, normal hayatına devam etmeye çalışsa da içinin kan ağladığını ve Mina Başaran'ın sevenlerini üzecek bir davranışta bulunmasının mümkün olmadığını söylüyor. Birilerini eleştirirken biraz insaflı davranalım lütfen! Anneler Günü'nde, Mina'yı istemeye gittikleri gün anneleriyle çekilmiş fotoğrafı paylaşıp 'Anneler Gününüz kutlu olsun! Sizi çok seviyorum!' yazan Gezer, Mina'nın ailesiyle hala çok yakın."