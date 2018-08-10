Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FOX TV ekranlarının sevilen gençlik dizisi 4N1K İlk Aşk 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İnternette yayınlanan roman 4N1K çok sevilmiş ve beyaz perdeye taşınmıştı. Beyaz perdede de büyük başarı yakalayan 4N1K, yeni serüvene FOX TV ekranlarında devam ediyor. Yaz sezonunda ekranlara gelmeye başlayan ve bu hafta 6. bölümü yayınlanan dizide neler olacak? 4N1K İlk Aşk 7. bölüm fragman (4N1K İlk Aşk yeni bölüm fragmanı) yayınlandı mı? 4N1K İlk Aşk 6. bölüm izle gibi merak edilenler haberimizde

4N1K İLK AŞK 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

4N1K İlk Aşk 7. bölüm fragmanı yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında haberimizden fragmana erişim sağlayabilirsiniz.

4N1K İLK AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Yaprak'ın zamanında müdahalesi Ali'yi gitmekten vazgeçirmiştir. Ancak Yaprak'ın söyledikleri Ali'nin kalbini ona açmasını iyice imkansız hale getirir. Tekrar bir araya gelen ekip önce Barış'a aklını başına getirecek bir oyun hazırlarlar. Sonra da Ali, Bade'ye hayatının dersini verir. Kendini aklamaya çalışan Ela, Tekin'i suçsuzluğuna inandıramaz. Bulduğu ipucu da boş çıkar. Üstelik bir de kapkaça uğrar.

İmdadına Ali ve Tekin yetişir. Ancak çantasını kaptırır, içinde Ali'den ayrıldığından beri her şeyi yazdığı günlükte vardır. İstedikleri parayı bulamayan bir de üstüne dayak yiyen kapkaççılar defteri ele geçirir. Bunu Tekin'e şantaj için kullanırlar. Üstelik işin içinde Ali'yi de çekerler. Okulda ise turnuva heyecanı vardır. Okul gezisine giden öğrenciler müsabakaya katılırlar. Gezi herkes için sürprizlerle dolu geçerken her şeyden habersiz Ali büyük tehlikededir.