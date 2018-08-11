Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Söz yeni sezon ne zaman başlıyor? Söz 3. yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? soruları Ağustos aynının sonlarına yaklaşılmasıyla birlikte sıkça gündeme geliyor. Başladığı günden bu yana gerek oyuncu kadrosuyla gerek konusuyla büyük ilgi çeken ve reytinf rekorları kıran dizinin yeni sezonunda neler olacak? Söz 50. bölüm ile sezona veda etmişti. Muhteşem sezon finali ile yeni sezonda seyirciyi pek çok sürprizin beklediğini gösteren dizinin Söz 52. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Söz dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak gibi merak edilen soruların cevapları sizlerle...

SÖZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İki sezondur ekranlarda fırtına gibi esmeye devam eden Söz dizisi 3. sezonu ile ekranda olmaya hazırlanıyor. Nefes kesen sezon finali ile merakları artıran Söz dizisi yeni sezonunun Eylül'de ekranlarda olması bekleniyor. Başrollerini Tolga Sarıtaş, Aybüke Pusat ve Mehmet Özgür gibi isimlerin paylaştığı Söz 51.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. 51. bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizde sizlerle buluşacaktır.

SÖZ 50. BÖLÜM SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Yavuz, yaralanan Bahar’ı hastaneye yetiştirmek için var gücüyle uğraşırken tim Derman’ın peşine düşmüştür. Derman yurtdışına kaçmak için hazırlık yaparken ölümle pençeleşen Bahar’ın acısıyla Yavuz artık bambaşka bir yola gireceğini anlamıştır. Merve’nin ardından Bahar’ı da kaybetme ihtimali bile Yavuz’u kahreder. Yavuz onu bu halde gördüğünde yapmak istediği tek bir şey vardır. Derman’ı bulmak.

Derman tam kurtuldum zannederken, artık üniformasıyla birlikte hayatını da vermeye hazır olan Yavuz hiç beklemediği bir anda onun karşısına çıkar. Tam o sırada Yavuz’un aldığı haber namlunun ucundaki Derman’la birlikte herkesi şok edecektir.