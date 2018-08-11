Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cansu Tosun kimdir? Kaç yaşında, nereli ve dizileri gibi merak edilen konular haberimizde. Güzel oyuncu Cansu Tosun, başarılı oyuncu Erkan Kolçak Köstendil ile dünya evine girdi. Çukur dizisindeki 'Vartolu' karakteri ile milyonların gönlünde taht kuran Köstendil ile evlenen Tosun'un kim olduğu merak ediliyor. Bugüne kadar birçok projede yer alan ve adını duyuran güzel oyuncu Cansu Tosun'un hayatı, dizileri, projeleri gibi konular sizlerle...

CANSU TOSUN KİMDİR?

Erkan Kolçak Köstendil ile hayatlarını birleştirip sonsuz bir birlikteliğe imza atan isim Cansu Tosun, 26 Ocak 1988 tarihinde Almanya'nın Nürnberg kentinde hayata gözlerini açmıştır.

Hem baba hem de anne tarafından Kayseri kökenli olan Cansu Tosun, henüz erken yaşlarda iken dans ve bale alanında eğitim almıştır.

Başarılı ve yetenekli oyuncu Cansu Tosun, son derece ilgi duyduğu oyunculuk alanında ilerlemek adına İstanbul'a yerleşme kararı aldı. Akabinde, kendini geliştirebilmek ve oyunculuk kariyerinde iyi bir seviyeye gelebilmek için gerek Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği BKM Mutfak ekibinden oyunculuk dersleri gördü gerekse 3. Mota Okulu'nda sinema oyuncusu Ümit Çırak'tan oyunculuk alanında birtakım dersler aldı.

Üniversitede lisans eğitimini tamamlamaya çalıştığı dönemlerde Nürngberg Operası'nda 13 yıl boyunca devam ettirdiği baleyi bırakıp hip hop ve caz alanındaki danslara yönelim gösterdi.

Almanya yaşadığı zaman diliminde menajer Şebnem Özberk ile tanışarak İstanbul’a oyunculuk üzerine hedefi için yerleşen Cansu Tosun, Nürnbeg’te lise eğitimini ticaret bölümünde okudu.

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra, 4 yaşından itibaren birbirinden çeşitli Alman markasına fotomodellik yapan ve kaliteli pek çok markanın yüzü olan Cansu Tosun'un Fırat isminde bir erkek ikiz kardeşe sahiptir.

Bir Deli Sevda, Familya, Bugünün Saraylısı ve Göç zamanı gibi dizilerde oyunculuk yeteneğini sergileyen Cansu Tosun, oyunculuk kariyerine ilk kez 2011 tarihinde TRT1 ekranlarında yayınlanan Küçük Hanımefendi isimli diziyle başlangıç yaptı.

Profesyonel anlamda fotomodellik ile ilgilenen Cansu Tosun, 2013 tarihinde Kudret Sabancı'nın yönetmenliğini üstlendiği ATV ekranlarında yayınlanan Bugünün Saraylısı isimli dizide baş rol almıştır; öte yandan 2014 tarihi itibariyle beyaz perdede yayınlanan İksir: Dedemin Sırrı isimli sinema projesinde Keremcem ile baş rol üstlenmiştir.

2016 tarihine gelindiğinde Familya isimli dizide rol alan Cansu Tosun, burada tıpkı kendisi gibi oyuncu arkadaşı Erkan Kolçak Köstendil ile olan uzun süreli birlikteliklerini evlilikle taçlandırma kararı aldı.