Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buse Varol'la evlendikten sonra baba olacağını açıklayan Alişan, ailesine verdiği önemi bir kez daha gösterdi. Şarkıcı bu yılda bayramın ilk günü ailesiyle geçirmek için servet değerindeki iş teklifini kabul etmedi.

AİLESİ İÇİN SERVETİ TEPTİ

Ailesine büyük önem veren ve gelenek haline getirdiği bayram kutlamasını annesi Suzan Tektaş'ın evinde ailecek kahvaltı yaparak geçirecek olan Alişan'ın servet değerinde bir teklifi elinin tersiyle ittiği öğrenildi. Ünlü şarkıcı 'Para kazanacağım diye bayram günü ailemi yalnız bırakamam, önce ailem' dedi.

Buse Varol ve Alişan çiftinin Burak adında bir erkek çocukları olacak.