Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erkenci Kuş 9. bölüm fragmanı (Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanı) ve Erkenci Kuş 8. bölüm izle diziseverler tarafından bugünün en çok araştırılan konuları oluyor. Salı akşamları Star TV'de yayınlanan ve reyting rekorları kıran dizi 14 Ağustos akşamı 8. bölümü ile ekranlara geliyor. Sanem ile Can'ın eğlenceli diyaloglarına sahne olan dizi, büyük bir izleyici kitlesi yakaladı. Popülaritesini her geçen gün artıran dizinin 8. bölümünde neler olacak? Ön izleme ve 2 fragmanı yayınlanan bölümde neler olacağına dair ipuçları verilmişti. İşten istifa ettiğini söyleyen Sanem, Can'dan ayrı kalmaya dayanabilecek mi? Erkenci Kuş ile ilgili merak edilenler Erkenci Kuş yeni fragman, Erkenci Kuş 9. bölüm fragmanı, Erkenci Kuş 8. bölüm izle ve Erkenci Kuş 8 ön izleme sizlerle...

ERKENCİ KUŞ 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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ERKENCİ KUŞ 8. BÖLÜM NELER OLDU?

Sanem istemeden öyle bir oyunun parçası oldu ve o kadar çok yalan söyledi ki Can’a, hepsini unutup “Kal” diyemedi. Can da “yüzümü görmeyeceksin” dedi. Sanem, Can’ı görmeden nasıl yapacak?

Emre, suçluluk duygusunu atlatamıyor hala. Ve sevdiği kadının bu kadar kötücül olabilmesini. Emre’nin desteğini kaybeden Aylin giderek artan ajans borçlarından çıkmanın bir yolunu arıyor, ve tabi ki planlarını ustaca yapmaya. Pes etmek Aylin’in doğasında yok!

Erkenci Kuş Can Kimdir? Can Yaman Kimdir, Yaşı, Boyu ve Sevgilisi Erkenci Kuş dizisiyle ekranlarda boy gösteren yakışıklı oyuncu Can Yaman'ı kim olduğu merak ediliyor. Dizide de 'Can' karakterine hayat veren Can Yaman kimdir? Erkenci Kuş Can kimdir? Can Yaman kimdir, yaşı, boyu ve sevgilisi

Mahallede de başka bir isyan var. Aysun’un oğlu Zebercet’in dükkanını ele geçirdiğini duyan ve “işkadını” olduğunu öğrenen Mevkıbe boş durur mu? O da bakkalı ele geçirecek ve Nihat’ı bakkaldan gönderecek. Zebercet ve Nihat patlamaya hazır bomba gibi boş boş dolaşıyorlar mahallede. İşler karışıyor. Olan bir şekilde yine Osman’a oluyor.

Sanem istifa etti, Can işe gitmiyor. Kimse bilmiyor neler olduğunu Can’a. Ajansta büyük kriz var. Can olmadan kaos hakim ve Ceycey yine kontrolünü kaybediyor.