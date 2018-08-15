Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Boz ile Aslı Enver’in iki buçuk yıllık aşkı dört ay önce bitmişti. Boz’un son bir aydır Aslı Enver’le barışmak için yoğun çaba harcadığı konuşuluyordu.Sözcü'nün haberine göre; son günlerde yeniden bir araya gelecekleri konuşulan ikiliden Murat Boz, iddialara göre Aslı Enver’e evlilik teklifinde bulundu. İki buçuk yıl birlikte olduğu eski sevgilisi Murat Boz’dan gelen bu sürpriz teklif karşısında çok şaşıran Aslı Enver’in teklife soğuk bakmadığı ancak bir süre için düşünmek istediği iddia edildi.