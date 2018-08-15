Murat Boz ile Aslı Enver’in iki buçuk yıllık aşkı dört ay önce bitmişti. Boz’un son bir aydır Aslı Enver’le barışmak için yoğun çaba harcadığı konuşuluyordu.Sözcü'nün haberine göre; son günlerde yeniden bir araya gelecekleri konuşulan ikiliden Murat Boz, iddialara göre Aslı Enver’e evlilik teklifinde bulundu. İki buçuk yıl birlikte olduğu eski sevgilisi Murat Boz’dan gelen bu sürpriz teklif karşısında çok şaşıran Aslı Enver’in teklife soğuk bakmadığı ancak bir süre için düşünmek istediği iddia edildi.
Murat Boz’dan evlilik teklifi
15.08.2018 - 11:56 | Son Güncelleme: 15.08.2018 - 11:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şarkıcı Murat Boz ve oyuncu Aslı Enver'in yeniden bir araya geleceği konuşulurken, Boz'un Aslı Enver'e evlilik teklifinde bulunduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.
Etiketler : Şarkıcı Murat Boz,oyuncu Aslı Enver,magazin,
576293 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/576293.aspx
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