Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meleklerin Aşkı 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Meleklerin Aşkı 7. bölüm izleyenler internette fragmanı araştırıyor. Yakışıklı oyuncu Berkay Hardal ve güzel oyuncu Gülper Özdemir'in başroller olarak dikkat çektiği yapım, bu hafta 7. bölümü ile ekranlara geldi. Yağmur ile Melek'in arasında gençenler, izleyici tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Meleklerin Aşkı 7. bölüm neler oldu? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Meleklerin Aşkı haftaya yeni bölümü ile ekranlara gelecek mi? Merak edilenler sizlerle

MELEKLERİN AŞKI 8. BÖLÜM FRAGMANI

MELEKLERİN AŞKI 8. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MELEKLERİN AŞKI 7. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Melek de bir kararın kıyısındadır. Yağmur'u susturmasına susturmuştur ama kalbinin sesini susturamamıştır. Bu yüzden bir süre herkesten uzaklaşmaya karar verir. Bu gidişin bir kaçış olduğunun ve Melek'in bu aşktan kaçamayacağının farkındadır. Bu yüzden beklemeyi tercih eder.

Yağmur'un gidişi evde bir infial etkisine neden olur. Çünkü Yağmur evin temel direği haline gelmiştir. Yağmur, süper kahraman gibi herkesin imdadına yetişmekte, tüm problemleri sihirli dokunuşuyla çözmektedir. Bu yüzden Yağmur'u döndürmek için ellerinden geleni yaparlar. Yağmur, yıllar sonra bulduğu aile sıcaklığını yitirdiğini zannettiği anda Çekilmezler, huzurevine bir çıkarma yaparlar ve Yağmur'u ikna ederler. Yağmur, yeniden Çekilmezler'ledir. Fakat bir eksikle… Melek, evde değildir. Nerde olduğunu kimse bilmemektedir.

Meleklerin Aşkı Yağmur (Berkay Hardal) kimdir? Meleklerin Aşkı Yağmur kimdir? Berkay Hardal kaç yaşında? soruları Meleklerin Aşkı dizisi sevenlerinin merak ettiği ettiği soruların başında geliyor. Meleklerin Aşkı oyuncuları arasında yer alan Berkay Hardal kimdir? Kaç yaşında? Berkay Hardal dizileri merak ediliyor. İşte Berkay Hardal...

Melek, kendini onarmak için farklı bir yol seçmiş, karşılıksız iyilik ve sevgiden başka hiçbir şeyin olmadığı bir yere gitmiştir. Kimsesiz çocuklarla ilgilenmekte, onlara gönüllü öğretmenlik yapmaktadır. Melek, burada kendini herşeyden ve en önemlisi aşktan çok uzakta zannederken kendisini kaçtığı herşeyin tam da içinde bulur. Melek ve Yağmur, bir masalın baş kahramanları olmuşlardır.