Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanal D'nin dizileri bir bir final yapınca kanalı tek başına ayakta tuttuğu söylenen Arka Sokaklar dizi reying rekortmeni olmuştu. En uzun soluklu olan dizinin sevenleri yeni sezonu iple çekiyor. Arka Sokaklar ne zaman başlıyor? diye aratıyorlar. Heyecanlı sezon finalinin ardından Arka Sokaklar yeni sezonda neler olacak? Hüsnü Çoban'ın son bölümde ameliyata girmesi sevenlerini üzmüştü. İşte Arka Sokaklar yeni sezon fragmanı izle Youtube

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMAN İÇİN TIKLAYIN

ARKA SOKAKLAR SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Kazım, Seyit’in konağındadır. Halil ise Kazım’ın varlığından rahatsızdır, ona güvenmemektedir. Kazım’dan güvenilirliğini kanıtlaması için bir mülteciyi öldürmelerini ister. Kazım bu durumdan nasıl kurtulacaktır?

Şanlı, dışardaki bir adama şifreli olarak Ebru ve Can’ın öldürülmesi emrini verir. Can ve Ebru koruma evindedir. Can’ın ufacık bir hatası sonrası adamlar koruma evinin yerini bulur. Ebru ve Can’ın hayatı tehlikededir.Hakan, Aylin’in Taner’le olmasından rahatsız olmuş ve inat olsun diye Arzu’yla yakınlaşmıştır. Aylin’in, Taner’e vereceği yanıt, Hakan’ın hiç beklemediği biçimdedir.Hüsnü için ameliyat günü gelip çatar. Rıza Baba artık durumu tüm ekibe söyler. Hüsnü’nün morale ihtiyacı vardır. Hüsnü konvoy halinde evden alınıp hastaneye götürülür. Bu sırada Metin’de Asiye’yi hastaneye kaldırır, Asiye’nin doğuma girmesi gerekmektedir. Hüsnü’ye moral vermek Mesut’a düşer. Bir yanda Hüsnü’nün bir yanda da Asiye’nin ameliyatı devam etmektedir.

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Arka Sokaklar 13. sezonu ile Kanal D ekranında ekranlarda izleyicisiyle buluşacak. Arka Sokaklar Eylül ayında 13. sezon ilk bölümüyle ekranlarda olacak.

ARKA SOKAKLAR KONUSU VE OYUNCULARI

Yüzyıllara meydan okuyan, büyülü, kocaman bir şehir ; İstanbul. Ve bu şehrin her sokağını, herkes için daha güzel, daha ‘yaşanır’ bir yer yapmak uğruna her türlü kötülüğe ve sıkıntıya meydan okuyan yürekli polislerimiz…

İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube’de görev yapan ‘sivil’ bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar. Polislerimiz, görevleri sırasında, değişik ve çeşitli insan hikayeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikayelere; meslek yıllarının tecrübesi ve ‘babalığıyla’ yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Rıza Baba olur. Rıza Baba; ekibe, hem mesleğe hem de hayata dair pek çok şeyi öğretecek, unutulanları hatırlatacaktır.

Kısacası, polislerimizin ve ailelerinin hayatları ile İstanbul sokaklarının serüveni iç içe geçecek, kahramanlarımız; sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin yanında olacaklar. İçlerinden biri tökezlediğinde hep birlikte ona destek olup ayağa kaldıracaklar.

Yapımcı : Erler Film / Türker İnanoğlu

Yönetmen : Orhan Oğuz

Genel Koordinatör : Yılmaz Ekmekçi

Senaryo Danışmanı : Ahmet Yurdakul

Senaryo : Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul

Oyuncular : Zafer Ergin (Rıza Baba), Şevket Çoruh (Mesut), Özgür Ozan (Hüsnü), Oya Okar (Selin), Alp Korkmaz (Ali), Ozan Çobanoğlu (Hakan), Özlem Çınar (Aylin), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), İpek Yaylacıoğlu Usta (Pınar), Hülya Kalebayır Çelik (Ayla), Merve Oflaz (Bahar), Can Başak (Arif Müdür), Boğaç Aksoy (Volkan), Başak Atıcı (Hande), Kerimhan Duman (Tunç), Manolya Aşık (Şule), Yüsra Geyik (Zeliha), Onur Bay (Tekin), Furkan Göksel (Metin), Tunç Oğuz (Arda), Beste Seyhan Şamcı (Eda), Melisa Şalgam (Asiye), Efe Günay (Haydarberk), Kaan Uslu (Efe), A