Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski milli futbolcu Ümit Karan, sahalara veda ettikten sonra şov dünyasına ve işletmeciliğe adım atmıştı. Survivor'a katılan ve oradaki performansıyla da göz dolduran Karan, önce Maçka'da, ardından da Ataköy'de mekan açtı. Ortaklarının da desteğiyle sektörde adından söz ettiren Karan'ın son projesiyse, bir oto galerisi oldu. Futbolcu, kardeşi Aykut Karan'la Etiler'de bir oto galeri açarak, lüks araçlar satmaya başladı. Ancak işler beklediği gibi gitmedi.

BİR GÜN İÇİNDE HER ŞEYİ SATIP MİAMİ'YE KAÇTI

Milliyet'in haberine göre, tüm parasını bu işe yatıran Karan'ın kardeşi tarafından dolandırıldığı iddia ediliyor. Aykut Karan'ın bir gün içinde her şeyi satarak, Miami'ye kaçtığı konuşuluyor. Yatırımın tamamını kardeşinin üzerine yapan futbolcunun, büyük hayal kırıklığı yaşadığı söylentiler arasında. Hayatının şokuyla karşılaşan Karan'ın, sosyal medya hesaplarından sildiği kardeşiyle bir daha konuşmama kararı aldığı da belirtiliyor.