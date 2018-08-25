Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bizim Hikaye yeni sezon ne zaman başlayacak ve Bizim Hikaye yeni sezon fragmanı tanıtımı yayınlandı mı merak ediliyor. Haziran ayında sezon finali yapan sevilen dizinin yeni sezona ne zaman başlayacağı takip ediliyor. 'Shameless' adlı dizinin uyarlaması olan ve başladığı zaman çok fazla eleştiri alan dizinin reytingleri eleştirileri haksız çıkarmıştı. Barış ve Filiz'in hikayesinin ele alındığı dizi Bizim Hikaye yeni sezon ne zaman başlayacak? Bizim Hikaye yeni sezon fragmanı, Bizim Hikaye yeni sezon tanıtımı izleyicileri tarafından heyecanla bekleniyor.

BİZİM HİKAYE YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bizim Hikaye dizisi yeni sezon başlama tarihi ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi ancak eylül ayının ortasında ekranlarda olacağı tahmin ediliyor. Bizim Hikaye yeni sezon tanıtımı, fragmanı yayınlandığında haberimizde sizlerle buluşacak.

BİZİM HİKAYE SEZON FİNALİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BİZİM HİKAYE SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Filiz üzerine atılan korkunç suçla nasıl baş edeceğini düşünmektedir. Cemil de Filiz’in bu durumunu kullanarak ondan intikam almanın peşindedir. Fakat annesinin baskısıyla durum tersine dönmek üzeredir.

Melek’in evden uzaklaşmak istediğini anlayan Fikri, onu mutlu etmek için maceralarına devam etmeyi teklif eder. Melek‘le birlikte çok eğlenirler. Ancak Melek, sonunda, durumuyla yüzleşip şok edici bir hamle yapar. Melek’in her koşulda yanında olmak isteyen Fikri, ona farklı bir teklifte bulunacaktır.

Mahalleden taşınmak üzere olan Şeyma geride bıraktıklarından dolayı çok üzgündür. Rahmet’in gelemeyeceğini öğrenen Müjde ise Rahmet’e çok kırılır. Müjde’nin gönlünü almak isteyen Rahmet ve Ayşe’ye sürpriz yapmak isteyen Fiko kafa kafaya verirler.

Ömer hapisten kurtulmanın yolunu bulmuştur. Zeynep’i alıp gitmek ister. Bu durum tüm aileyi ve Tülay’ı derinden etkilese de Zeynep’in gidişini kabullenmek zorundadırlar.

Barış ise Filiz’i temize çıkarmak için babasından yardım ister. Barış’la arasındaki buzları eritmeye çalışıyormuş gibi görünen ve bunun için bir aile yemeği tertip eden Servet ise bir şeyler peşindedir. Barış Filiz’i bu korkunç komplodan kurtarabilecek midir?