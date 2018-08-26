Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURCU ÇETİNKAYA

Bu haftaki pazar röportajım Nuri Alço ile. Nuri Ağabey ile yollarımız ilk defa “Can Dostum” yarışmasında kesişti. 2008’de barınaklardan alınan sokak köpeklerini eğitip sonra ekip hâlinde yarıştığımız programda finale kalan 3 kişidendik ikimiz de. Ama bu arada beyefendi duruşuyla, nezaketiyle ve profesyonelliğiyle Yeşilcam’ın en hatırlanan isimlerinden olan Nuri Alço da ‘Nuri Abi’ oldu benim için. Oynadığı rollerin aksine son derece sağlıklı ve özenli hayatı, uyuşturucuya karşı mücadelede aldığı sosyal sorumluluk rolleri ve her daim genç kalışıyla aslında çok örnek alınası bir hayatı var. Devam eden ve yeni başlayacak projelerinde başarılarının sürmesi duasıyla, bana ayırdığı vakti için kendisine teşekkür ediyorum. İyi pazarlar…



∂ Hep kötü rolleri oynamanıza rağmen neden bu kadar seviliyorsunuz?

Üç neslin birden sevip tanıması gerçekten çok güzel bir şey. Bizim zamanımızda çekilen filmlerin hepsinde bir mesaj vardı. Kötü gözüken sahneler genç nesli uyarmak içindi. Evden kaçan kızların, uyuşturucu batağına düşenlerin hayatları vardı. Bunlardan caydırıcı konular işleniyordu. Filmlerdeki rollerin negatif görünmesine rağmen bunun sevgiye dönüşmesi harika.



∂ O zamanlarda hiç tepki veren, size kötü davranan olmuş muydu?

Hiçbir zaman öyle tepki almadım. Coşkun’un (Coşkun Göğen) başına çok geldi mesela ama ben yaşamadım. Aksine bilhassa çok sevildim, o sayede şu an da hâlâ para kazanıyorum.



∂ Nuri Alço ne zaman ‘Nuri Alço’ oldu?

Askerden döndükten sonra. Ordu Millî Takımında profesyonel olarak voleybol oynuyordum. Sonra bir bankada kredi istihbarat servisinde şef olarak çalışıp Pfizer firmasında bölge temsilciliği görevini üstlendim. İş hayatım sürerken Ses ve Hayat dergilerinin seçmelerine katılıp dereceye girince işimi bırakıp İstanbul’a yerleşme kararı aldım.



∂ Eski dönemin sanatçıları bundan mı daha çok ve uzun hatırlanıyor?

Cüneyt Arkın, Fatma Girik, Türkan Şoray, Kadir İnanır, Tarık Akan bunların hepsini ismiyle hatırlayabiliyorsunuz. Ama şimdikilerin çoğu ancak rolleriyle tanınıyor.



∂ Sizin peşinizden gitmek isteyen gençlere tavsiyeleriniz neler?

Yaptıkları meslekleri ilk önce sevsinler. Saygılı olsunlar. Mesleklerinde kendi büyüklerine karşı sevgileri olsun. Alkol kullanmasınlar. Hayatlarına, uykularına dikkat etsinler. Şimdiki nesil hayatlarına hiç dikkat etmiyor. Aileleri sahip çıksın, çocuklarımız para kazanıyor diye başıboş bırakmasınlar.

GİYİNMEYE ÖNEM VERİYORUM

¥ Çok seyahat ediyorsunuz ama giyiminizde aynı özen var hep. 7-8 bavulla geziyor gibisiniz...

Ben giyimime çok özen gösteririm. Kıyafetime göre saatim, ayakkabım, kemerim önemlidir. İkinci evim arabam oluyor, öyle dolaşıyorum.

İSTANBUL'DA SPOR BİLE ZOR

¥ Spor yapıyor musunuz?

Spor mümkün olduğu kadar yapıyorum. İstanbul’da yürüyüşe çıkınca durduranlar, fotoğraf çekilmek isteyenler oluyor, otomatikman bölünüyor ama yine de yapmaya çalışıyorum.

KİTAP YAZMAK İSTİYORUM

¥ İçinizde kalan bir projeniz var mı?

Güzel bir kitap olabilir. Var bir tane aslında ama hayatımızı yazınca her şeyi kaleme almak lazım. Kişilerin ismini vermek de yanlış oluyor, o yüzden hep geri planda kalmıştır benim için.

ESKİDEN KALİTE VARDI

¥ Dönem olarak baktığınızda yılları dondurmak istediğiniz bir dönem var mı?

80’li 90’lı yıllar en tatlı, en güzel yıllardı. Yolda yürümenin, gezmenin dahi kalitesi vardı. İnsanların birbirine saygısı, eğlencenin seviyesi vardı.

ESKİŞEHİR TARAFTARIYIM

¥ Nuri Abi bir Eskişehirspor maçını beraber izlemiştik. Devam mı maçlara desteğe?

Eskişehirli olduğum için hep takımımın yanındayım. İstanbul’dayken de Beşiktaşlıyım. Listede hangi takım öndeyse onu destekliyorum.

ESKİ EŞİM KUMARBAZDI

¥ Hiç evlendiniz mi?

Bir kere evlendim ve ayrıldım. 25-30 sene önce. İyi bir aile kızıydı, Türkiye 2’nci güzeliydi ama kumar oynuyordu ve benim de hiç sevmediğim bir olay, o sebeple

ayrıldık.

EVLENMEYİ DÜŞÜNÜYORUM

∂ Yaşıtlarınızla kıyaslayınca sanki hiç yaşlanmıyor gibisiniz… Gençliğinizin sırrı nedir?

Hayatınıza, yaşantınıza; yediklerinize, içtiklerinize çok dikkat etmek lazım. Hayatımda hiç sigara kullanmadım. Oynadığım rollerin aksine çok sağlıklı, bambaşka bir hayatım var. Her şeye dikkat ediyorum. Yalnız yaşıyorum.



∂ Yalnızlık iyi bir şey mi?

Kafama göre birisi olursa tabiî ki evlenmeyi düşünüyorum. Ama yalnız olmak, bir disiplin kurmak, hayatımın akışına istediğim gibi yön vermek de güzel bir şey. Yaşantıma dair örnek insan olmaya çalışıyorum. Çünkü sanatçı örnek insandır. Yaptıklarıyla, hareketleriyle, giyimiyle, kuşamıyla halkın nezdinde ön planda olduğu için dikkat etmesi gereken bir insandır. Gerçi bunları yeni nesilde göremiyoruz ama… Eski nesil Yeşilcamcılara baktığımızda çoğunun örnek insanlar olduğunu görüyoruz.



∂ Şu anda devam eden projeler neler?

Show TV’de oynayan “Meleklerin Aşkı” isimli proje var. 4-5 defa konuk oyuncu olarak girdim ama devam edebilir, senariste bağlı. Giresun’da bir sinema filmi çektim. Bu ara sinema filmleri var. Yine Eskişehir’de çekilecek bir filmin senaryosu geldi. Hazine arayıcıları, arkeologlar var filmin konusunda.

MEVLÂNA ROLÜ TEKLİF ETTİLER

∂ Mevlâna’yı oynayacağınız bir film teklifi gelmiş…

Amsterdam’dan bir yapımcıdan geldi teklif. Hatay’da çektiğim bir filmde hoca rolüne girmiştim, onu görünce yüzümü çok uygun bulmuşlar. Şu anda biraz gecikme oldu ama inşallah böyle güzel bir rolde oynarım.



∂ Emekliliği düşünüyor musunuz?

Sanatçının emekliliği olmaz. Bugün genç birini, ileride dedeyi oynar. Sahnede olduğumuz süre, bize çok büyük bir moral kaynağı. Eşref Abi bile mesela bugün 90 yaşında ama kendini buluyor sahnede, cıvıl cıvıl bir insan oluyor. O yaştaki bir insan için moral çok önemli bir şey.



∂ Gençlerle buluşuyorsunuz. Seminerler veriyorsunuz. Sizi görmek isteyen hayranlarınız sizi nerede bulabilir?

Okullara gidiyorum, üniversitelerde söyleşilere gidiyorum. Emniyet’in, Narkotik Şube’nin uyuşturucuya karşı yapmış oldukları seminerlere katılıyorum.



∂ Ünlü olmak kolaylaştı mı?

200’ün üstünde sinema filmi çekmişiz. Biz yıllarımızı verdik. Şimdi bir gece birisiyle görünene ünlü diyorlar. Ünlü olmak kolay bir şey değil, olmamalı.