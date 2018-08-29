Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İdo Tatlıses "Azka Yaz Konserleri" kapsamında önceki gün Azka Otel'de sahne aldı. Tıklım tıklım dolan Azka Otel sahnesinde sevilen şarkıları söyleyen İdo Tatlıses konserinin ortalarına doğru ilginç bir açıklamaya imza attı.Adı hakkında konuşan şarkıcı isminin uzun halinin İdris değil İdo'nun açılımı İbrahim ve Derya'nın oğlu dedi

"İBRAHİM VE DERYA'NIN OĞLU"

"Bazıları bana İdris falan diye sesleniyor. Herhalde ismimi İdris'in kısaltması sanıyorlar. Halbuki alakası yok. İdo'nun açılımı İbrahim ve Derya'nın oğlu… Bende küçükken vapur deniz otobüsü falan sanıyordum. Benim adım İdris falan değil, bildiğiniz İdo… Okunduğu gibi yazılıyor işte." Diyen Tatlıses bu sözlerinin ardından programına kaldığı yerden devam etti.

HAYRANLARINI KIRMADI

Konserinin sonlarına doğru izleyiciler arasında yer alan Seda Sayan'ın eski sevgilisi Erkan Çelik'i sahneye davet etti. İdo Tatlıses'i kırmayarak sahneye çıkan Erkan Çelik seyircileri selamladıktan sonra "Bugün şarkıları İdo söylesin. Bu güzel sahneyi bölmek istemiyorum" diyerek İdo Tatlıses'e sarılıp sahneden ayrıldı.

Öte yandan İdo hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi. Konser alanını dolduran sevenleriyle ''Bileklerime kadar acıyor'' şarkısını seslendirerek vedalaşan İdo, ter havlusunu da omuzundan eksik etmedi.