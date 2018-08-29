Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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NEFES NEFESE 5. BÖLÜM FRAGMANI

Nefes Nefese 5. bölüm fragmanı dizinin 4. son bölümünden sonra yayınlanacaktır.

NEFES NEFESE 5. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

NEFES NEFESE 4. SON BÖLÜM ÖZETİ

Boran ve Yasin hem Rüya’yı hem de zümrüdü ele geçireceklerini düşünürlerken onları bekleyen kötü sürprizden habersizdirler.

Zümrüdü geri almak için her şeyi yapmaya hazır olan Atmaca (Uğur Yücel), Boran ve Yasin’i gözden çıkarır.

Yusuf’un ve Şakir Ağa’nın çiftliğe dönüşü sevinçle karşılanır. Herkes artık hayatlarının normale döneceğini düşünürken gelen bir telefonla her şey alt üst olur.

Ailesini daha fazla tehlikeye atmak istemeyen Şakir Ağa, Antakya’dan taşınmaya karar verir. Çiftliktekiler telaşla toplanırken yerinden kıpırdamayan bir kişi vardır. Şakir Ağa’nın eşi Afet...

Alacan ailesi kaçıp gidecek midir? Yoksa kendi topraklarını Atmaca’ya karşı savunmaya devam mı edeceklerdir?

Selma, Atmaca’yı yakalamak için bir plan yapar. Kılık değiştirip zümrüdün kendisinde olduğu haberini tüm Antakya’ya yayar. Bu haber kısa süre içinde Atmaca’ya ulaşır.

Selma, Atmaca’yı tuzağına çekip onu tutuklamayı başarabilecek midir?

Kızına bir türlü ulaşamadığı için gittikçe endişelenen Atmaca, Rüya’nın aslında burnunun dibinde olduğundan habersizdir. Zümrüdün kaybolmasına sebep olan kızın ölüm emrini verirken aslında namlunun ucunda kendi kızı Rüya vardır.