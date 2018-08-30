Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'Müge Anlı ne zaman başlayacak' sorusunun cevabı belli oldu. ATV'nin resmi sayfasından programın yeni sezon başlama tarihi açıklandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlayacak diye bekleyenler için bekleyiş sona erdi! İşte Müge Anlı ne zaman başlayacak diye merak edenler için açıklanan tarih...

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezon tarihi belli oldu. 22 Haziran 2018 tarihinde sezon finali yapan Müge Anlı programının net tarihi Atv’nin resmi sayfası üzerinden paylaşıldı.

2008 yılından bu yana Atv'de sabah kuşağında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezon tanıtımı yapılmış ancak tarih bilgisi verilmemişti. Resmi sayfadan yapılan açıklamaya göre Müge Anlı ile Tatlı Sert", 3 Eylül Pazartesi günü Atv ekranında kaldığı yerden devam edecek. Müge Anlı’nın kendisiyle aynı ismi taşıyan program, yeni sezonda da uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak.