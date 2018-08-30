Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meleklerin Aşkı 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı ve Meleklerin Aşkı 8. yeni bölüm izle günün televizyon ekranlarına dair en çok merak edilen konuları oluyor. Show TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Gülper Özdemir ile Berkay Hardal'ın paylaştığı sevilen dizi Meleklerin Aşkı, 30 Ağustos akşamı 8. bölümü ile ekranlara geliyor. Meleklerin Aşkı 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Meleklerin Aşkı 9. bölüm fragmanı (Meleklerin Aşkı yeni bölüm fragmanı) ve Meleklerin Aşkı 8. yeni bölüm izle gibi konularla ilgili bilgiler haberimizde...

MELEKLERİN AŞKI 9. BÖLÜM FRAGMANI

Meleklerin Aşkı 9. bölüm fragmanı, Meleklerin Aşkı 8. bölümden sonra yayınlanacaktır.

MELEKLERİN AŞKI 9. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MELEKLERİN AŞKI 9. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yağmur’la Melek’in kendilerini baş kahramanı olarak buldukları masal, mutlu sonla bitecekken Necmettin yüzünden yarım kalmıştır. Ama bu temsil; Melek’le Yağmur’un aralarındaki görünmeyen buzların bir nebze de olsa erimesine yardımcı olmuştur. Melek, hala eve dönmemiştir. Ama türlü bahanelerle evin yolunu tutmakta, Yağmur’u görmenin yollarını aramaktadır.

Rukiye de bu durumun farkındadır. İki genç birbirlerine aşıklardır fakat tek engel Deniz’dir. Rukiye ilk defa bu kez Deniz’i aradan çıkarmak için bu kadar kararlıdır. Bir çok aşamadan oluşan planını devreye sokar. Rukiye önce Deniz’le Melek’in arasını açmaya, Deniz’i doldurmaya çalışır. Ama Deniz, Melek’i o kadar sevmektedir ki asla Melek’in aleyhine bir şey düşünmez. Rukiye, bu ilişkiyi içten çökertemeyeceğini anlayınca dış faktörleri devreye sokar. Deniz’in annesini, kendi evlerine çağırır. Ona, Yağmur’u gösterecek, kızının ne kadar yanlış bir yolda olduğunu anlatacaktır. Fakat bu da tutmaz. Kadın, Yağmur’a bayılmıştır. Bu durumda geriye yalnızca tek bir seçenek kalmıştır. Rukiye, son kozunu devreye sokar.

Gençler, kimsesiz çocuklara unutamayacakları bir bayram yaşatmış, soluğu evde almışlardır. Rukiye ise tabi ki bu sırada yapmıştır yapacağını. Deniz, Melek’le Yağmur’u karşısına alıp aralarından çekildiğini söyler. İki aşık, aralarındaki sis perdesi ortadan kalkınca birbirlerini görmeye başlayacaklar mıdır?

MELEKLERİN AŞKI 8. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN