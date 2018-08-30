Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sıfır Bir sezon finalinde Cio karakteri öldü mü? ile ilgili detaylar haberimizde. Büyük bir fenomen haline gelen internet dizisi Sıfır Bir'in 4. sezon finalinde vurulan Cio'nun ölüp ölmediği merakla araştırılıyor. Sıfır Bir'in "Cio"su sezon finalinde bulundu ardından İstanbul'da başka bir dizide oynamaya başlayacağı haberleri duyulmaya başlandı. Cio karakterinin dizide bu yüzden vurulduğu da söylentiler arasında. Peki Sıfır Bir'de Cio gerçekten öldü mü? İşte detaylar...

Yeni sezonda ' 'Çukur'' dizisinde yer alacağı konuşulan ''Sıfır Bir'' dizisinin ''Cio''su, 1989 yılının Ekim ayında Adana'da dünyaya geldi. Aslen anne tarafından Diyarbakırlı, baba tarafından ise Elazığlı olan Ceyhan, ailenin en küçük çocuğudur.

Sıfır Bir 4. sezon 11. bölüm fragmanı için tıklayın