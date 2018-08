Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıllar önce Burak Çelik ile 1.5 yıl evli kalan 2013 Best Model Of Turkey birincisi Ayşenur Özkan, eski eşiyle fotoğrafları ve haber içeriklerinin yayında olduğunu, eski ilişkileriyle ve hakkındaki eski haberlerle anılmak istemediğini belirterek İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurdu.

Bu yayınlardan rahatsız olduğunu belirten Özkan, ‘unutulma hakkı’nın göz önünde bulundurarak haberlerin erişiminin engellenmesini istedi. Hakimlik talebi yerinde bularak, söz konusu haberlere erişim engeli getirdi. Hakkındaki aşk haberlerinin gerçek dışı olduğunu belirten Ayşenur Özkan’ın avukatı Belamir Kahraman dilekçede “Bu haberler gerçek olmamakla müvekkilimin isminin anıldığı diğer kişilerin prestijine, onur ve şerefine, kişilik haklarına ciddi manada zarar vermektedir. Müvekkilim bambaşka bir hayat sürmekte ise de eski tarihli bu haberlerin halen yayında olması sebebiyle; çevresi tarafından yanlış tanınmaktadır” ifadeleri kullanıldı. (Hürriyet)

UNUTULMA HAKKI NEDİR?

Unutulma hakkı, kişinin geçmişte yaşadığı bir olaya ilişkin haber, ses, fotoğraf, görüntü veya video kaydının internet üzerinde yapılan yayınlar vasıtasıyla kamuoyuna yansıması nedeniyle oluşan mağduriyetin giderilmesini amaçlamaktadır. Unutulma hakkı, internet yoluyla yapılan yayın içeriği gerçek olsa bile geçmişte yaşanan olayın kişinin tüm yaşamı üzerindeki olumsuz etkisini ortadan kaldırmayı, bireyin kişisel verileri üzerinde serbestçe tasarruf edebilmesini, geçmişin engeline takılmaksızın geleceğe yönelik plan yapabilmesini, kişisel verilerin kişi aleyhine kullanılmasının engellenmesini sağlamaktadır.

AYŞENUR ÖZKAN KİMDİR?

Baba tarafından Kocaeli, anne tarafından ise Mısır kökenli olan Ayşenur Özkan, 1991 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İstanbul Aydın Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezun olduktan sonra Uzun süre Galatasaray Kadın Voleybol Takımında profesyonel olarak oynadı. Güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Ayşenur Özkan, 2013 yılında katılmış olduğu Best Best Model of Turkey yarışmasını kazandı. Meslektaşı Burak Çelik ile aynı yıl evlendi ancak bu evlilik 1,5 yıl sürdü.