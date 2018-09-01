Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çukur dizisinin fragmanı yayınlandı! Çukur ne zaman başlayacak? Çukur dizisi kısa zamanda büyük bir izleyici kitlesine ulaşarak milyonları ekran başına kitlemeyi başardı. Çukur dizisinin yeni sezon fragmanı ve Çukur dizisinin yeni sezonunda neler olacağı merak konusuydu. İşte Çukur dizisi ile ilgili merak edilenler ve Çukur dizisi fragmanı...

ÇUKUR DİZİSİ YENİ SEZON FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Show TV’nin reyting rekoru kıran dizisi Çukur yeni sezon fragmanı nefes kesti. İnternette yayın hayatına başlayan ve Blu TV'de yayınlanmayı sürdüren Sıfır Bir - Bir Zamanlar Adana'nın başrol oyuncusu Cihangir Ceylan'ın Çukur'a transfer olduğu iddia edildi. Senaryosunu Gökhan Horzum’un yazdığı, yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün üstlendiği dizide son dönemin gözde oyuncularından Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın, Kubilay Aka ile usta oyuncular Ercan Kesal ve Perihan Savaş buluşuyor.

Çukur’a iki yeni transfer iddiası

Çukur dizisinde ‘Cumali Koçovalı’ karakterini kimin canlandıracağı Haziran ayından bu yana konuşuluyordu. Cumali karakteri için daha önce Nejat İşler, Ufuk Bayraktar ve Kenan İmirzalıoğlu’nun isimleri de geçmişti. Ancak IMDb’ye göre ‘Cumali’ karakterini Necip Memili canlandıracak. IMDb’ye göre Sıfır Bir dizisinde rol alan Cihangir Ceyhan’ın da Çukur kadrosuna katıldığı görülüyor.

ÇUKUR YENİ SEZON FRAGMANI

Show TV’de Pazartesi akşamları ekranlara gelen Çukur dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu. Çukur’un büyük bir merak ve heyecanla beklenen yeni sezonu Eylül’de izleyici karşısında olacak.