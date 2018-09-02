Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli atlet Merve Aydın, Mehmet Akif ile nikah masasına oturdu. Başta Survivor yarışmacıları olmak üzere çok sayıda davetlinin katıldığı törenden fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Ferman Toprak'ın sahne aldığı gecede Survivor son şampiyonu Adem Kılıççı, Cumali Akgül, Sema Aydemir, şarkıcı Gökhan Keser ve Ahmet Dursun'un renkli kareleri objektiflere yansıdı.