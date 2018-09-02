Milli atlet Merve Aydın, Mehmet Akif ile nikah masasına oturdu. Başta Survivor yarışmacıları olmak üzere çok sayıda davetlinin katıldığı törenden fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Ferman Toprak'ın sahne aldığı gecede Survivor son şampiyonu Adem Kılıççı, Cumali Akgül, Sema Aydemir, şarkıcı Gökhan Keser ve Ahmet Dursun'un renkli kareleri objektiflere yansıdı.
Survivor'ın yıldızı Merve Aydın evlendi
02.09.2018 - 11:17 | Son Güncelleme: 02.09.2018 - 11:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Survivor yarışmasıyla yıldızı parlayan milli atlet Merve Aydın, uzun zamandır birlikte olduğu Mehmet Akif ile dünyaevine girdi.
Etiketler : merve aydın,mehmet akif,merve aydın evlendi,
578705 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/578705.aspx
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