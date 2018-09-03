Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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TUNUS BAYRAĞI

Tunus bayrağı, günümüzde kullanılan haline yakın bir görünümde ilk olarak 19. yüzyılda ortalarında kullanılmaya başlanmış, ülkenin resmi bayrağı olarak da 1 Haziran 1959'da göklere çekilmiş, 3 Temmuz 1999'da gerçekleştirilen ufak değişiklik ile bayrak bugünkü güncel halini almıştır.

Bayrak, kırmızı bir zemin üzerine oluşmakta olup, bayrağın tam ortasında beyaz bir daire bulunmaktadır. Beyaz dairenin içerisine ise kırmızı renkte hilal ve beş köşeli yıldız konumlandırılmıştır. Bayrakta kullanılan hilal ve yıldız İslamiyetin simgesi olarak kullanılmakta olup, kırmızı renk ülkenin bir dönem bağlı bir vilayeti konumunda olduğu Osmanlı İmparatorluğu döneminde gerçekleştirilen direnişi ifade etmektedir.

Bayrakta yer alan hilal, 1999'a kadar kullanılan bayrakta daha kısa bir görünüme sahipken, bu tarihte yapılan değişiklik ile hilalin uç kısımları biraz daha uzatılmıştır.

BAHREYN BAYRAĞI

Bahreyn'in ulusal bayrağında kırmızı zemin üzerinde, sol yanında beş üçgen çıkıntı bulunan beyaz kısım bulunur. Beyaz Bölümün kırmızı tarafın içine giren her bir çıkıntısı İslâm'ın beş şartından birini simgeler. Zemin rengi kırmızı tarih boyunca İran liman kentlerinin geleneksel rengi olmuştur.

Bilinen ilk Bahreyn bayrağı tamamen kırmızı olmasına rağmen, daha sonraları beyaz bölümde daha fazla üçgen çıkıntı bulunan modellerde ortaya çıkmıştır. 2002 yılında İslam'ın beş şartını sembolize etmesi göz önünde bulundurularak bu üçgenlerin sayısı yasal olarak belirtilmiştir.

SİNGAPUR BAYRAĞI

Singapur bayrağı, zemin kırmızı(üstte) ve beyaz olmak üzere iki eşit yatay şeritten oluşmaktadır. Kırmızı şeridin gönder tarafında arkası gönder tarafına doğru olan beyaz bir hilal ve o hilalin ucunda daire şekli oluşturmuş beş adet beş köşeli beyaz yıldız bulunmaktadır.

Tunus, Bahreyn ve Singapur'un bayraklarının ortak özelliği

Tunus, Singapur ve Bahreyn bayraklarının ortak özelliği Türk bayrağı gibi Kırmızı- Beyaz olmalarıdır.

Ayrıca Singapur ve Tunus bayraklarında Ay-yıldız bulunmaktadır.

Fakat tabiki cevabımız Kırmızı-Beyaz olacaktır.