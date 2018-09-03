Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çağın Türker kimdir, neden öldü? Hayranları genç senaristin ölümüyle sarsıldı. Mizah dergisi Size'nin sahibi ve bir ara Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan Çağır Türker'in ölüm haberi sevenlerini şoke etti. Peki aykırı kişiliğiyle tanınan Çağın Türker kimdir? Neden ve nasıl öldü? İşte üzen ölüm haberinin detayları...

Ünlü senarist hayatını kaybetti Ünlü senarist Çağın Türker Karaköy'de bir eğlence mekanında nedeni bilinmeyen bir şekilde yan masadakilerle tartıştı. Olay büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında başına darbe alan senarist Türker yaşama veda etti. Zanlılar ise sorguya alındı.

Türkiye, bir dönem Kim Milyoner Olmak İster'de adını duyduğu Çağın Türker'in ölümünü konuşuyor. Peki Çağın Türker kimdir, neden öldürüldü?

ÇAĞIN TÜRKER NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

İstanbul’da mizah dergisi Size'nin sahibi Çağın Türker, tartıştığı bir kişi tarafından yumruklanıp kafasını çarparak yaşamını kaybetti. Katıldığı bir yarışma programında kullandığı argo kelimelerle gündeme gelen Türker'e öldüren yumruğu atan saldırgan aranıyor.



OLAY NASIL OLDU?

Aykırı kişiliğiyle tanınan moda tasarımcısı Çağın Türker’in ölümüyle sonuçlanan olay Beyoğlu, Karaköy’de 2 gün önce meydana geldi. Bir dönem yayınlanan mizah dergisi Size’nin sahibi ve kraatif direktörü olan Çağın Türker Cumartesi akşamı arkadaşlarıyla bir balıkçıya gitti. Yemek siparişi veren Türker, yan masada oturan bir kişiyle masaya laf atması üzerine tartıştı. Yaşanan sözlü tartışmanın büyümesi üzerine masalarda bulunan diğer şahıslarda olaya müdahil oldu.

Kavgaya dönüşen tartışma garsonlar tarafından büyümeden yatıştırılırken, mekan dışına çıkan taraflar tekrar birbiriyle kavgaya tutuştu. Kavga sırasında Türker yüzüne aldığı yumruk darbesiyle yere düştü. Yere düşerken kafasını, merdiven basamağına çarpan Türker olduğu yere yığıldı. Ağır yaralanan Türker’in haber verdiği polis ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırılan Çağın Türker, beyin kanaması teşhisiyle ameliyata alındı. Katıldığı bir bilgi yarışmasında kullandığı argo sözlerle gündeme gelen Türker yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp hayatını kaybederken, Çağın Türker’e öldüren yumruğu atan ve kimliği belirlenen saldırgan her yerde aranıyor.