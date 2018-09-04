Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TRT1’in reyting rekorları kıran dizisi ‘Diriliş Ertuğrul’da büyük sürpriz. Engin Altan Düzyatan’ın başrolünde oynadığı Diriliş Ertuğrul bu sezon yerini Osman Gazi’ye bırakıyor. Merakla beklenen proje için Burak Özçivit’e teklif götürüldü. Özçivit, yeni sezon için sunulan başrol teklifine “Evet” dedi. Dizide, Ertuğrul Bey’in oğlu Osman Bey’i Burak Özçivit canlandıracak. Özçivit, Ertuğrul Bey’in ölmesi ile başa geçen ve Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucu padişahı olan Osman Bey’e hayat verecek. Ünlü oyuncu vakit kaybetmeden senaryo okumalarına başlarken, teknik hazırlıklar da hız kazandı. Osman Gazi dizisi için İstanbul-Anadolu yakasında, deniz kenarında çok büyük bir alana plato inşa edildi. Dizi kostümleri için de kalabalık bir ekip büyük bir titizlikle çalışıyor. Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, geçtiğimiz mayıs ayında Diriliş Ertuğrul’dan sonra hayalinin Osman Gazi’nin hayatını işlemek olduğunu belirtmişti. Burak Özçivit daha önce Muhteşem Yüzyıl isimli tarihi dizide Malkaçoğlu karakterini canlandırmıştı.

Her projesi başarılı

Burak Özçivit’in ilk oyunculuk deneyimi ‘Eksi 18’ dizisi ile başladı. Ardından Musallat isimli sinema filminde daha sonra da Zoraki Koca, Baba Ocağı, Küçük Sırlar, Muhteşem Yüzyıl dizilerinde rol aldı. Çalıkuşu dizisinde 2017’de evlendiği oyuncu Fahriye Evcen’le kamera karşısına geçti. Aşk Sana Benzer isimli sinema filminden sonra son olarak Kara Sevda dizisinde rol aldı.