Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbullu Gelin dizisinde Burcu karakteriyle karşımıza çıkan oyuncu Ebru Şahin, başrol oyuncusu Talat Bulut'un yaşadıklarıyla gündeme gelen Yasak Elma dizisine transfer oldu. İstanbullu Gelin'in sezon finalinde Osman Boran'la evlenmekten vazgeçen Ebru Şahin, diziden ayrılacağı sinyalini bu şekilde vermişti.

YASAK ELMA'YA GÜZEL PİLOT OLARAK GİRECEK

Ebru Şahin,10 Eylül'de FOX'ta ekrana gelecek olan Yasak Elma'ya transfer oldu. Şahin, Yasak Elma'da Alihan'ın havacılık şirketine iş başvurusunda bulunan güzel bir pilotu oynayacak.