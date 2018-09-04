Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erkenci Kuş 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı, Erkenci Kuş 11. bölüm önizleme yayınlandı mı, Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanı, Erkenci Kuş son bölüm izle gibi diziye dair birçok konu internette bugün sıkça araştırılıyor. Star TV ekranlarında yayınlanan ve yaz sezonuna damga vurarak reyting rekorları kıran dizi Erkenci Kuş, 4 Eylül akşamı 10. bölümü ile ekranlara geliyor. Demet Özdemir ve Can Yaman'ın başrollerini paylaştığı dizide Sanem ve Can'ın arasındaki ilişki romantik komedi ile ekranlara yansıtılıyor. Sezonun en çok sevilen çifti olan ikili bu hafta neler yaşadı? Sanem ile Can arasında neler oldu? Peki Erkenci Kuş 11. bölüm fragmanı (Erkenci Kuş 11. bölüm önizleme fragmanı) yayınlandı mı? Erkenci Kuş izleyicisi merakla bekliyor.

ERKENCİ KUŞ 11. BÖLÜM ÖNİZLEME FRAGMANI

Erkenci Kuş 11. bölüme dair ayrıntılar, 10. bölümün ardından ekranlara geliyor... Detaylara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz..

ERKENCİ KUŞ 11. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ERKENCİ KUŞ 10. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Polen, Can’ı özel alanında, herkesten gizlediği kulübesinde, Sanem’in fotoğraflarıyla çevrili vaziyette bulunca aklı da kalbi de iyice karışıyor.

Sanem’in bütün geceyi Levent’le geçirdiğini düşünen Can, ertesi gün ekibiyle, onun organik içecek ürünü için reklam filmi hazırlamak zorunda. Üstüne üstlük Aylin’le birlikte çalışacak!

Acil set hazırlıkları tam gaz sürerken, boğazından geçecek her lokma konusunda hassas, organikçi müşteriye hizmet verebilecek set yemekçisi aranıyor. Leyla’nın ısrarını kıramayan Osman, bakalım bu görevin altından da alnının akıyla çıkabilecek mi? Nihat, Muzo ve Ayhan da tabii ki hep destek, tam destek. Mevkıbe de, iş kadını olarak markette otururken, kocasını reklam camiasına kaptırma tehlikesiyle karşı karşıya!

Sanem, ajansa gittiğinde Dilek Ağacı’na yüreğinden geçenleri yazıp, bağlıyor. Can’ın onu takip ettiğini sonradan görüyor. Can tabii ki o dileğin peşini bırakmayacak...