Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

O ses Türkiye'nin geçtiğimiz sezon juri koltuğunda oturan Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı, "O ses'te yokmuşum, olsun, teşekkür eder başarılarının devamını dilerim." açıklamasıyla çok konuşulmuştu. Bu olayın yaşanmasının ardından Yıldız Tilbe ile Acun Ilıcalı'nın arasında problem olduğu dedikoduları çıkmıştı. Yıldız Tilbe ve Acun Ilıcalı bu dedikodulara son noktayı yine sosyal medya üzerinden koydu.

BİRBİRLERİNE TEŞEKKÜR ETTİLER

Yıldız Tibe'nin Twitter hesabından yaptığı, "Acun Ilıcalı ve Acun medya çalışanlarınaçok teşekkür ederim. Çalıştığım süre boyunca 1 dediğimi 2 etmediler . Kim ne derse desin Acun Ilıcalı çok iyi bir patron ,çalışanları da arı gibi çalışkan, hepsi." açıklamasına yine Twitter üzerinden Acun Ilıcalı'dan cevap geldi. Ilıcalı, Tilbe'ye, "Güzel sözlerin için çok teşekkür ederim. Türkiye'nin en sevilen birkaç sanatçısından biri olmanda sanatın kadar yüreğinin de büyük etkisi var. O Ses Türkiye'ye katkılarından dolayı biz teşekkür ederiz." dedi.