Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meleklerin Aşkı 10. bölüm fragmanı izle ve Meleklerin Aşkı 9. son bölümde neler oldu merak ediliyor. Show TV ekranlarının sevilen dizisi bu akşam sevenleri ile buluştu. Gülper Özdemir ve Berk Hardal'ın başrollerini paylaştığı dizide bu hafta neler oldu ve Meleklerin Aşkı 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Meleklerin Aşkı dizisinin yeni sezonda devam edip etmeyeceği ise hala merak konusu. Sevilen yapım ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

MELEKLERİN AŞKI 10. BÖLÜM FRAGMANI

Meleklerin Aşkı 10. bölüm fragmanı, 9 bölümün ardından sizlerle olacak.

MELEKLERİN AŞKI 10. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MELEKLERİN AŞKI 9. BÖLÜM NELER OLDU?

Deniz'in aralarından çekilmesine rağmen Melek ve Yağmur birbirlerine açılamıyor. Melek Yağmur'dan, Yağmur ise Melek'ten bir adım bekliyor. Ancak her ikisi de beklenen adımı atamıyor. Test için hastahaneye giden Melike ve Necmettin, Melike'nin aslında hamile olmadığını öğreniyor. Çevresindekilerin uğraşları sonucu Melek, Yağmur'u yemeğe davet ediyor.Deniz'in aralarından çekilmesine rağmen Melek ve Yağmur birbirlerine açılamıyor. Melek Yağmur'dan, Yağmur ise Melek'ten bir adım bekliyor. Ancak her ikisi de beklenen adımı atamıyor. Test için hastahaneye giden Melike ve Necmettin, Melike'nin aslında hamile olmadığını öğreniyor. Çevresindekilerin uğraşları sonucu Melek, Yağmur'u yemeğe davet ediyor.