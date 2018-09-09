Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül’ün dostlukları, “Hadi Hadi Meleğim” ve “Alem Buysa Kral Sensin” şarkılarıyla müzik sektöründe fırtınalar estirdikleri dönemlerden beri sürüyor. Şöhret basamaklarını birlikte çıkan ikilinin kariyer planlaması bile birbirine benziyor. Müzikten uzaklaşıp sinema ve dizi sektörüne yönelen ikili, yıllar sonra yeniden bir araya geldi, anıları tazeledi.

Özcan Deniz, geçen temmuzda babasını kaybetti. Cenazede 25 yıllık dostu Mahsun Kırmızıgül de vardı. Bu acı olayla yeniden bir araya gelen ikili, devamında ailece görüşmeye başladı. İlk olarak Mahsun Kırmızıgül ve eşi Ece Binay, kızları Lavin’le Deniz ailesini ziyarete gitti. Geçtiğimiz günlerde de Özcan Deniz-Feyza Aktan çifti, 5 aylık oğlu Kuzey’le iade-i ziyaret yaptı. Kırmızıgül kucağında Deniz’in 5 aylık oğlu Kuzey, Deniz de Kırmızıgül’ün 2 yaşındaki kızı Lavin’le poz verdi.