Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ufak Tefek Cinayetler dizisinin başrol oyuncularından Mert Fırat, dün akşam sosyetik güzel idil Fırat'la Çeşme'de evlendi. Düğünden hemen sonra balayına çıkması beklenen çift, Mert Fırat'ın ortağı olduğu DasDas Sahne'de yaşanan teknik sorunlarda dolayı balayını erteledi.

BALAYI ERTELENDİ



Mert Fırat, balayı için rol aldığı dizinin yönetmeninden izin almıştı. Ne var ki Fırat'ın ortağı olduğu DasDas Sahne'de yaşanan teknik sorunlar Fırat çiftinin balayını ertelemelerine neden oldu. Teknik sorunlar, DasDas Sahne'nin başka bir yere taşınmasını zorunlu kıldı. Sahnenin yeni sezona yetişmesi için İstanbul'da kalmak zorunda kalacak olan Mert Fırat, balayını ekimde yapacak.

EKİMDE 4 GÜNLÜK BALAYINA GİDECEKLER



Mert Fırat ile İdil Fırat, ekimde 4 günlüğüne ABD'ye gidecek. Mert Fırat'ın devam eden çekimlerinden dolayı balayının kısa olacak.