Can ve Sanem'in arasında yaşananları anlatan romantik komedi türündeki dizi, rekor kırmaya devam ediyor. Büyük bir izleyici kitlesi olan ve sevilen dizinin yeni sezonda devam edip etmeyeceği merak ediliyor.

ERKENCİ KUŞ 11. BÖLÜM ÖZETİ

Sanem, Can'la her şeye hazır ama ya aralarındaki onca engel buna izin verecek mi? Polen, set bitiminde Emre’nin arabasıyla eve dönüyor, Can da ona ortalığı toparlayıp gelme sözü verir. Doğum günü de yaklaşırken, Polen’in büyük beklentiler içerisine girecek. Acaba Can ona sürpriz parti mi yapacak, yoksa baş başa mı kutlayacaklar?

Osman’ın yıldızı catering için geldiği sette parlıyor. Yeni çekimler de çıkınca Zebercet kıskançlığıyla ortalığı ayağa kaldırıyor.

Mevkıbe bakkalı eşi Nihat’a geri vermek istiyor ama Nihat’ın gözü reklam sektöründe.

Sanem bu sefer kararlı, karşısına çıkan herkese savaş açacak. Bu savaşın bir kazananı olabilecek mi...