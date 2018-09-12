'Dipsiz Kuyum' şarkısının henüz satışa çıkmadığını vurgulayan Aleyna Tilk, sanki kendi şarkılarıymışçasına satışa sunulmuş bir eser üzerinden takipçilerini uyardı. Genç yıldız, sevenlerinden bu sahte şarkıya itibar etmemelerini ve onu satın almamalarını istedi.
Aleyna Tilki'nin isyanı: Sahtesi bile üçüncü oldu
12.09.2018 - 10:20 | Son Güncelleme: 12.09.2018 - 10:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Besteci ve aranjör Emrah Karaduman'la birlikte yaptığı 'Dipsiz Kuyum' şarkısı ile gündemde olan Şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımı ile sevenlerine önemli bir uyarıda bulundu.
Etiketler : Dipsiz Kuyum,aleyna tilki,
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