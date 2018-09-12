Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'Dipsiz Kuyum' şarkısının henüz satışa çıkmadığını vurgulayan Aleyna Tilk, sanki kendi şarkılarıymışçasına satışa sunulmuş bir eser üzerinden takipçilerini uyardı. Genç yıldız, sevenlerinden bu sahte şarkıya itibar etmemelerini ve onu satın almamalarını istedi.