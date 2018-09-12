'Vatanım Sensin' dizisinin final yapmasının ardından eşi Bergüzar Korel ve oğlu Ali ile keyifli bir yaz tatili geçiren Halit Ergenç, bu sene eşinin ve kendisinin bir projede yer almayacağını söyledi. Başarılı oyuncu, bir toplantıdan sonra alışveriş yaptı ve hayranları ile fotoğraf çektirdi.
Halit Ergenç-Bergüzar Korel kararını verdi
12.09.2018 - 17:29 | Son Güncelleme: 12.09.2018 - 17:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Oyuncu Halit Ergenç, Akmerkez'de görüntüledi.
Etiketler : Vatanım Sensin dizisi,bergüzal korel,
580114 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/580114.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER