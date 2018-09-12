Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'Vatanım Sensin' dizisinin final yapmasının ardından eşi Bergüzar Korel ve oğlu Ali ile keyifli bir yaz tatili geçiren Halit Ergenç, bu sene eşinin ve kendisinin bir projede yer almayacağını söyledi. Başarılı oyuncu, bir toplantıdan sonra alışveriş yaptı ve hayranları ile fotoğraf çektirdi.